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【小鬼離世】黃鴻升現任峮峮聞訊急取消通告　小鬼入行後歷3段情與楊丞琳最為人熟悉

娛樂 14:10 2020/09/16

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

小鬼女友「啦啦隊女神」吳函峮聞訊後感到錯愕，隨即取消通告。

黃鴻升 （小鬼）女友「啦啦隊女神」吳函峮聞小鬼死訊後感到錯愕，原定拍攝TVBS節目的峮峮隨即取消通告。入行18年的黃鴻升共有3段情史，他曾與「可愛教主」楊丞琳和「天氣女孩」妞妞拍拖，現任則為「啦啦隊女神」峮峮。

小鬼黃鴻升的死訊震驚娛樂界，其女友峮峮原定於今天為TVBS拍攝《女人我最大》節目，她突然接到電話確認男友的死訊，並立即取消通告。

【小鬼離世】「小鬼」黃鴻升離世 楊丞琳：沒有辦法形容自己有多痛

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黃鴻升出道18年，先後3位女朋友都是女神級人馬，其中最為人熟悉的就是與楊丞琳的一段情。

小鬼為楊丞琳的初戀男友，二人同為華岡藝術學校戲劇科的中學同學，分手後仍是好朋友，更被台灣封「有種友誼叫作鴻升丞琳」。

【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲

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黃鴻升於2016年曾於「天氣女孩」妞妞爆出戀情，小鬼更被發現曾於女方家中逗留過夜11小時。事後，小鬼承認女方是其喜歡的女型，更一度將感情狀況換成「穩定交往中」，可惜二人於2019年分手收場。

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小鬼於今年6月被發現於「啦啦隊女神」峮峮家中過夜，二人當時因拍攝《綜藝玩很大》而認識，可是如今卻要天人相隔。

撰文 : TOPick柴犬出動

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