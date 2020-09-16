【新冠肺炎】本港今日新增9宗確診個案　其中5宗本地感染與早前個案相關

▲ 確診個案中5宗屬本地感染個案，不設疫情記者會。

新冠肺炎疫情未止，本港今日（16日）新增９宗新冠肺炎確診個案，5宗屬本地感染與之前的個案相關，另有4宗屬輸入個案，分別由法國、美國、印度及菲律賓返港。而在本地個案中沒有不明源頭感染個案，不設疫情記者會。

今日新增的確診個案中，包括一名10歲女童，據了解她的家人是早前一名屯門都城餐廳群組的確診食客。該名女童在9月14發病，她居於屯門兆禧苑樂禧閣。

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今日新增個案詳情：

第4,977宗：45歲男，居石硤尾石硤尾邨美賢樓，屬大圍交通城群組染疫者

第4,978宗：37歲女，從法國抵港，屬輸入個案

第4,979宗：10歲女童，居屯門兆禧苑樂禧閣，與本地個案有流行病學關連

第4,980宗：19歲，入住黃竹坑如心南灣海景酒店，從美國抵港，屬輸入個案

第4,981宗：48歲女，居屯門兆禧苑樂禧閣，與本地個案有流行病學關連

第4,982宗：21歲男，居長沙灣昇悅居7座，與本地個案有流行病學關連

第4,983宗：72歲女，居長沙灣麗翠苑麗柏閣，與本地個案有流行病學關連

第4,984宗：37歲女，入住油麻地香港九龍諾富特酒店，從印度抵港，屬輸入個案

第4,985宗：29歲男，從菲律賓抵港，屬輸入個案

本港疫情反覆，昨日（15日）新增4宗確診個案，均為輸入個案，是次屬第三波疫情以來首次本地感染「零確診」。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

普及社區檢測計劃結束，發現確診患者涉及6個群組，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋