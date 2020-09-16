【小鬼離世】黃鴻升為何暱稱小鬼？　綜藝主持能手夢想成為「純演員」

▲ 台灣藝人「小鬼」黃鴻升突然離世。（Instagram圖片）

台灣藝人「小鬼」黃鴻升突然離世，終年36歲，死訊傳出後震驚台灣娛樂圈，不少藝人好友悲痛發文悼念。

「小鬼」黃鴻升自2002年組成三人團體「HC3」出道，另於2003年再組男團「丸子」，但不久後解散，黃鴻升便單獨發展。

小鬼活躍做綜藝主持，主持過《娛樂百分百》及《綜藝玩很大》等節目，非常受台灣觀眾歡迎。不過出道多年的小鬼，內心其實最希望可以成位一名「純演員」。

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▲ 台灣藝人「小鬼」黃鴻升死訊震驚娛樂圈。（Instagram圖片）

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黃鴻升之所以暱稱「小鬼」，源於他第一部演出的偶像劇《半成年主張之搞個自由式》中的導演鈕承澤為他改的名字，於是一直用至今。

不過，外界一直對於小鬼的形象都是愛搞怪，即使要演戲也未會有太大變化。為此，小鬼努力工作，希望有天會憑實力得到大眾認同。

日前，台灣金鐘獎公佈入圍名單，可是小鬼主持的節目《綜藝玩很大》卻成為滄海遺珠。他就發文感謝各界的關心支持，但也指與獎項無緣而感遺憾，但節目受觀眾喜歡，及能帶給粉絲溫暖，對他已是很好的收穫。

可是，今日卻突然傳出小鬼的死訊，他的演藝生涯亦告一段落。

而據台媒報導，相信小鬼是因在浴室滑倒，撞破頭濺血而死。救護人員到場後，發現小鬼倒在地板上已沒有呼吸心跳，確認已死亡。