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港鐵彩虹站信號故障已修復　觀塘綫列車回復正常

社會 16:07 2020/09/16

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港鐵稱，觀塘綫彩虹站有信號故障，列車服務受阻。（資料圖片）

港鐵於今午（16日）2時許宣布，觀塘綫彩虹站附近有信號故障，列車服務一度受阻，港鐵宣布4時許完成搶修，列車班次回復正常。

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責任編輯：吳卓峰

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