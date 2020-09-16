港鐵彩虹站信號故障已修復 觀塘綫列車回復正常 社會 16:07 2020/09/16 分享： 熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告 ▲ 港鐵稱，觀塘綫彩虹站有信號故障，列車服務受阻。（資料圖片） 港鐵於今午（16日）2時許宣布，觀塘綫彩虹站附近有信號故障，列車服務一度受阻，港鐵宣布4時許完成搶修，列車班次回復正常。 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS 訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2 責任編輯：吳卓峰 相關文章 【居屋2020】房委會新居屋將以市值6折出售 最平粉嶺山麗苑單位只需117萬元 12:25 2020/09/15 【居屋2020】房委會新居屋將以市值6折出售 最平粉嶺山麗苑單位只需117萬元 熱帶氣旋紅霞明早進入香港800公里內 天文台明早或發一號戒備信號 今日 10:19 熱帶氣旋紅霞明早進入香港800公里內 天文台明早或發一號戒備信號 【高溫炒菜】一文睇清22種炒菜丙烯酰胺含量 食安中心：先焯後炒助減致癌物【附22種蔬菜清單】 今日 13:24 【高溫炒菜】一文睇清22種炒菜丙烯酰胺含量 食安中心：先焯後炒助減致癌物【附22種蔬菜清單】 彩虹 九龍塘 港鐵