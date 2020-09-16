【相愛一生】結婚48年同染疫病房相愛到最後　恩愛夫妻手牽手4分鐘內相繼離世

▲ 美國一對老夫妻不幸一同感染新冠肺炎，手牽手在4分鐘內相繼離世。

夫妻關係需要用心經營，當中要一起經歷人生高低，才能走到白頭。美國一對夫妻結婚48年來一直恩愛，卻不幸一同感染新冠肺炎，他們於病房相愛到最後，手牽手在4分鐘內相繼離世。

據外媒報道，來自美國北卡羅來納州、67歲的Johnny Lee Peoples，與65歲的妻子Cathy Darlene Peoples結婚48年，他們在上月初不幸一同確診新冠肺炎。夫妻的兒子Shane Peoples表示，媽媽最初出現發燒及食欲不振的症狀，爸爸兩天後亦開始出現這些症狀。兩周後，他們被送至索爾茲伯里市（Salisbury）的醫院接受治療。

▲ 兒子Shane（中）感恩父母雖然不幸離世，但雙雙結伴上天堂。（影片截圖）

醫護人員安排病房相聚

可惜夫妻病情急速惡化，正慢慢步入死亡，於是醫院的工作人員竭盡所能，安排他們在深切治療部同一間病房相聚，希望讓二人一起走到生命盡頭。

▲ 老夫妻Johnny和Cathy結婚48年。（影片截圖）

這對老夫妻與病魔搏鬥約30日後，手牽手於9月2日在4分鐘內相繼離世，他們的葬禮於上周三（9日）舉行。Shane難過地稱，媽媽在確診時，距離退休只有幾天，卻等不到退下工作享受人生，便與父親雙雙離開人世，他感嘆：

爸媽結婚48年，他們攜手走過近50年，來到人生最後一刻也沒有分開。

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Shane與兄弟姊妹經歷父母雙亡的惡耗，坦言新冠肺炎很可怕。他在facebook帖文分享感受，指出父母一直小心抗疫，卻仍然染疫甚至喪命，呼籲公眾戴上口罩及做好防疫措施。

恩愛父母對人慷慨無私

他與兄弟姊妹多年來見證父母的恩愛，認為能遇上他們的人都會受到祝福。他寫道︰

媽媽擁有最美麗的靈魂，她對每個人都很慷慨。爸爸多年來指導青年運動，並熱愛幫助這些孩子成為更好的人。

▲ 即使來到人生盡頭，二人也沒有分開。（影片截圖）

他讚賞父母的無私，願為家人做一切事，更疼愛9個孫兒。他表示非常想念父母，不能再每晚下班回家時跟他們談天、無法擁抱他們，父母看不到孫兒長大及畢業等等，都令他感到痛苦。

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責任編輯︰駱秀玲