【酒店優惠】8度海逸11週年Staycation優惠　每晚$811送$500餐飲優惠月租低至$8,000

▲ 開放式客房配備全套廚具及餐具、電熱板、家庭式雪櫃。（酒店提供）

土瓜灣8度海逸酒店為慶祝開業11週年誌，由即日起推出住宿優惠，包括有月租服務式住宿及「1+1短期住宿優惠」，$811起即可享1晚高級客房住宿連高達$500餐飲消費額。

1+1住宿計劃

客人只需以$811起，即可享1晚高級客房住宿連高達$500餐飲消費額，並額外獲贈$600餐飲禮券﹙6張$100自助晚餐禮券﹚。第2次入住只需額外附加$118起，且毋須連續入住，餐飲消費額可用於酒店內的餐廳或客房餐飲服務。

住宿優惠有效期由即日起至12月13日，如選擇以優惠價第2次入住，預訂時需選定日期。而於周六或指定日子（即9月30日、10月1、2、25及26日）入住，需額外附加$200。

預訂：3900 3000或 rsvn.hp8d@harbour-plaza.com

備註︰酒店餐飲消費額只適用於第1晚，而餐飲禮券只適用於周一至五自助晚餐

▲ 1+1住宿計劃可獲贈$600餐飲禮券，於酒店內享用自助晚餐。（酒店提供）

月租開放週優惠

酒店亦將於9月27日至10月3日，每日上午9時至下午6時舉行服務式住宿開放週，賓客可免費參觀酒店各種房型，並即場以限時優惠月租各款客房。

預訂高級客房90晚或以上，可享每30晚$8,800價錢入住（原價$9,900）

預訂高級客房30至60晚，可享每30晚$9,900入住（原價$10,900）

預訂豪華客房首30晚，只需$11,000 （原價$12,900）

預訂開放式客房或套房30晚，可享$1,100酒店餐飲消費額

酒店服務式住宅分高級客房、豪華客房、開放式客房及套房連一睡房4種房型，全部備有微波爐、雪櫃、電子保險箱及電熱水壺，開放式客房或套房更配備全套廚具及餐具、電熱板及家庭式雪櫃。

▲ 開放式客房或套房設有迷你廚房。（酒店提供）

服務式住宿服務包括每週1次房間清潔，每週1次8磅磅洗，住客亦可免費享用健身中心、室外游泳池，需於2021年1月2日前入住。

預訂︰2126 1992 或 servicedsuites.hp8d@harbour-plaza.com

記者︰黃依情