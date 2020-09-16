【跟蹤事件】鑽石山龍蟠苑有可疑男子跟蹤女子險尾隨入屋　區議員：保安員一向任由陌生人「自出自入」

▲ 一名可疑男子在鑽石山龍蟠苑跟蹤一名女子，幾乎尾隨入屋。

鑽石山龍蟠苑周日（13日）一名女子回娘家時遭可疑男子跟蹤，險些尾隨入屋。事主發文表示，該男子與她一同進入升降機，並借機「搭訕」。男孚他全程沒按「𨋢掣」。當抵達所屬樓層後，事主驚覺他尾隨至家門。事主大聲喝罵、質問後，該男子才轉身離開。事主已即時報警，並向該區區議員譚香文求助，希望向管理公司反映問題，加強保安措施。譚議員回覆TOPick時指，警方昨日（15日）為事主落口供，她將繼續向警方及管理公司跟進事件。

事主指，9月13日下午1時回龍蟠苑娘家時，該男子與她乘搭同一部升降機，但「入𨋢」後沒按任何掣，也沒按掣關門。疫情下，不少人也避免按掣，故事主不以為然。「初時只有我一人在等𨋢，當入𨋢時我按完樓層企到最入，呢個男人入𨋢無按制，連關門都無按（係咪唔想留有指紋）。」

當時事主手持外賣和雨傘，該男子主動問要不要幫忙，事主拒絕。事主到達所屬樓層後，留意著該男子的動向。步至家門時，事主發現他跟在後面，遂大聲喝罵他，並改為按門鈴：「當我去到門口，我回頭看企左喺度，我就即時鬧佢，話佢跟住我，你唔喺度住跟住我做咩。我停止開門，不停按鐘，佢先擰轉頭走。」及至該男子轉身離開，事主即時致電管理處反映事件。

相隔半小時後，事主報警求助。警方翻查閉路電視，發現該男子的確尾隨事主進入大廈，其後乘搭另一部升降機離開。惟她向保安控制室當值職員查詢時，對方表示「話唔定呢個男人行錯咗呢」，事主斥此答案「簡直不知所謂」。

事主指，該男子年約50多至60多歲，身高約1.7米，戴著眼鏡，頭髮為灰白色，呼籲街坊多加提防。經此一役，她認為若再遇到同類事件，應乘降機折返大堂。

區議員：保安員一向任由陌生人「自出自入」

黃大仙區議員譚香文回覆TOPick查詢時指，事件發生於龍珠閣，事主報警後，致電向她求助，表現驚恐，被嚇壞了。隨後譚議員向警民關係科主任索取報案編號，並要求警方派員落區辦講座，教育保安員。

她指出，最大問題在於保安漏動。譚議員指，涉事大廈由「富城物業管理有限公司」負責管理，惟保安質素強差人意，一向任由陌生人在大廈「自出自入」，不會阻截訪客，詢問來意，也不會記錄身分證明文件資料。她已去信管理公司反映事件，要求改善保安措施。她表示，之前屋苑也曾發生跟蹤事件，但未至於這麼過份。她也１提醒住戶，要提高警覺。

昨日譚議員向警方跟進事件時，發現當日前線警員未為事主錄取口供。當再三強調，事主是希望警方找出涉案男子後，警方延至昨日（15日）錄取口供。譚議員擔心，若不及時調查，恐怕閉路電視片段會遭程式自動刪除。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣