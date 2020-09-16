華大基因測序試劑涉侵權　承諾暫不在本港尋找新客戶

▲ 華大一方承諾不會就涉案測序儀及測序試劑尋找本地新客戶，但可轉運貨品予海外客戶及開拓海外客源。（資料圖片）

早前負責本港社區檢測的內地機構之一的華大基因，與其他關聯公司早前遭英國基因科技公司Illumina入稟本港高等法院，指華大一方出售的核酸測序試劑套裝侵犯其在港註冊的知識產權，案件今(16日)於高等法院作指示聆訊。雙方經商議後，華大一方承諾不會就涉案測序儀及測序試劑尋找本地新客戶，但可轉運貨品予海外客戶及開拓海外客源。至於臨時禁制令聆訊則排期於2021年2月24日進行，屆時原告將就不獲華大披露客源資料及通知客戶有關訴訟作爭議。

原告Illumina Cambridge Limited；答辯人深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI INTERNATIONAL SALES CO., LIMITED、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司及華大基因健康科技（香港）有限公司。

案件今作指示聆訊，答辯人承諾於本案判決前或法庭另行頒令前，承諾就其業務作出限制，包括不會就涉案測序儀及測序試劑尋找本地新客戶，只就現有客戶提供已預訂之貨品，並會繼續向本地客戶提供測序服務，但須維持原有測序量。至於海外客戶則只會透過香港轉運預訂貨品，但可開拓新海外客源。

另外，原告要求答辯人披露客戶資料，以及通知客戶有關本訴訟，法官則拒絕其申請。正式聆訊則排期於2021年2月24日進行，預計需時兩天，屆時原告將就兩項被拒的申請再作爭議，而臨時禁制令之申請屆時亦會一併處理。

原告早前於入稟狀指控答辯人侵犯知識產權，要求法庭聲明由原告於本港註冊的「 用於多核甘酸定序的修飾核苷酸 」專利遭答辯人侵犯，並要求法庭頒令禁止答辯人繼續在港出售含有原告已註冊專利的化學結構之測序產品，或提供相關測序服務等侵權行為。

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記者：林育慧