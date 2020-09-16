【Apple TV+】伊雲麥奎格騎電單車穿梭南北美洲　《老友鐵騎遊》型佬浪遊100天

▲ 伊雲麥奎格和查理布爾曼浪遊南美，突破地以電動電單車作交通工具。（Apple TV+提供）

《星球大戰》（Star Wars）系列男主角伊雲麥奎格（Ewan McGregor），曾先後跟同樣是電單車迷的好友查理布爾曼（Charley Boorman），駕電單車遠征歐亞及非洲。

兩人闊別十多年後，去年齊齊駕電動電單車浪遊南美100天，並拍成全新紀錄片《老友鐵騎遊︰貫穿南北美洲》（Long Way Up）。伊雲和查理日前透過視象訪問，分享南美此行面對的挑戰以及樂趣所在。

▲ 伊雲笑說環保電單車的充電問題，令整個旅程充滿未知，更加有趣好玩。（Apple TV+提供 ）

「若然再選，我都是會選Charley作夥伴一起浪遊。我們相識了25年，一起經歷了很多高低起跌，已建立了深厚的友誼和默契。」49歲的蘇格蘭男星伊雲麥奎格，日前跟世界各地的記者作視像訪問時如此說。

至於54歲來自倫敦的查理布爾曼，也在訪問中有感而發︰「在玻利維亞時的經歷頗艱辛，把我推向極限，幸好有伊雲在我身邊。」

100天浪遊南美

伊雲和查理這對好拍檔，早年因拍片而相識，彼此對電單車的熱愛，更令他們成為好友，先後於04年及07年齊齊駕電單車浪遊歐亞及非洲。及至去年，他們第3度出發，南美之旅由智利烏蘇懷亞（Ushuaia）作起點，騎乘超過100天完成近13,000英里路程，一路向北，直至抵達洛杉磯。

▲ 此次南美之旅途經壯麗的安第斯山脈。（預告片截圖）

為了減低碳足迹，他們還選擇未上市的Harley-Davidson LiveWire電動電單車原型踏上旅途，而兩位導演也駕着全球首兩台Rivian環保電動SUV跟隨拍攝。

他們今回途經13個國家，包括阿根廷、智利、玻利維亞、秘魯、墨西哥。在途上體驗巴塔哥尼亞（Patagonia）的寒冬、欣賞安第斯山脈的高海拔美景、中美洲的原始叢林風景，穿越了16個邊境管制站，才完成這次瘋狂的鐵騎長征之旅。

▲ 南美的風土人情是今次紀錄片的特色之一。（預告片截圖）

為何相距13年之久才再度遠征？伊雲答︰「早前我移居了美國，Charley又忙於其主持工作，有一段時間沒有聯絡。後來我知道他在2016年於葡萄牙發生了嚴重的電單車意外，用了兩年時間才康復。這件事令我猛然醒覺，不應忽略生命中重要的友誼，所以他康復後，我們就聯同監製一起構思今次旅程。」

▲ 在南美要找電單車的充電站毫不容易。（預告片截圖）

充電大挑戰

談到選用全電動電單車，他們都說因為充電問題而面對許多挑戰，但同時這個特別選擇也帶來與別不同的體驗。

查理表示︰「因為製造商只有樣辦（prototype），而我們出發去南美之前只試過駕駛『電動哈利』幾小時而已，所以出發後仍需要很多時間學習及適應。我們每天都要計算能走多遠、到哪裏可充電。由於很多偏僻地方沒有充電站，惟有登堂入室去別人的家為電單車充電，當地人很有人情味呢！」

▲ 旅程上，兩人曾探訪南美的學校，跟許多當地小朋友接觸。（預告片截圖）

除了炒車和壞車外，查理最難忘在零度以下的寒夜體驗。「那次要用上5小時為電單車充電，我們快冷僵了，要將所有衣服穿上身，並且不斷傾談說笑才可捱過。」

至於作為駕駛者，伊雲又如何評價電動電單車？「它可減低污染、速度快，而且不似燃油驅動電單車般有巨大引擎噪音，駕駛時可容易感受到地面的狀況，有人車合一的感覺。」他坦言如果節目能鼓勵更多人轉用電動車，也不失為地球做了一件好事。

Info

《老友鐵騎遊︰貫穿南北美洲》（共11集）

首3集於9月18日在Apple TV＋上架；其餘8集逢星期五上架。

▲ 伊雲和查理2007年的《Long Way Down》非洲之旅。（網上圖片）

鐵騎遊歐亞及非洲

04年，伊雲和查理首次遠征，以倫敦為起點，「繞路而行」去紐約市，途經歐洲、中亞、北美洲等共12個國家，用了5個月完成全程19,000英里的電單車之旅，並拍成《Long Way Round》紀錄片。

07年，兩人再度駕電單車遠征，由蘇格蘭北端出發，穿越歐洲、遊歷14個非洲國家，在非洲最南端作結。此段歷時3個月、橫跨15,000英里的旅程，就被拍成《Long Way Down》。以上兩套紀錄片同樣將於9月18日在Apple TV＋上架。

記者：胡慧雯

