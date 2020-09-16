社工等8人涉暴動續審　速龍隊員被質疑拾起棍放入被捕人士背囊

▲ 去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，案件今（16日）於區域法院續審（資料圖片）

去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，案件今（16日）於區域法院續審。時任速龍小隊隊員供稱，當日從後捉住1名男子的背囊，男子其後逃去，他從背囊中搜出汽油彈及伸縮棍。辯方盤問時，質疑證人曾拾起地上的棍再放入背囊中。證人否認，並指沒有拾起物品，及後改稱曾拾起電筒。

8名被告為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉晴（23歲；社工）及梁雁彬（24歲；無報稱職業），均否認暴動罪。控罪指，各被告於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道至盧押道一帶，連其他不知人士參與暴動。

被告龔梓舜另否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他同日在軒尼詩道117至123號外，管有1枚汽油彈及1枝伸縮棍。

警長黃子誠作供，他現時駐守粉嶺機動部隊訓練隊，去年8月31日晚上7時45分，他以俗稱「速龍」的特別戰術小隊身份執勤，配合水炮車沿軒尼詩道至盧押道進行掃蕩，至修敦球場對開位置，他看見約有100人聚集，期間有人叫囂及投擲汽油彈，及後他接獲指示作出拘捕行動。

黃續供稱，他當時留意到工商銀行附近的被告龔梓舜，龔當時身穿黑衣、戴黃色手套，他感到可疑及從後捉住龔的背囊，龔當時反抗及掙扎，及後龔失去平衡，兩人一起倒地，致使他備配的橡膠子彈長槍損壞，而龔當時口罩滑落至頸部，兩人對望了1秒，龔其後逃去。

黃續指，他當時感到頭部左方遭人踢了1下，他提起背囊及嘗試起身追捕，但其後追不上，途中他感到暈眩及流鼻血，他走到附近巴士站旁休息及尋找速龍小隊的急救員協助，而當時他檢取的背囊中沒有身份證，但搜出了1枚懷疑汽油彈、1枝伸縮警棍、1個眼罩及1個防毒面具，他其後送院，而背囊則轉交刑偵同事。

辯方盤問時指，案發時軒尼詩道沿途有玻璃樽及棍在地上。黃同意有玻璃樽，並指有鐵通在地上。辯方其後播放閉路電視片段，指片段中黃撲倒龔後，曾經蹲下在地上拾起東西。黃否認，並指當時只是蹲下，但沒有拾起東西，又指自己當時頭暈。

辯方續播放閉路電視片段，並指出黃其後又再次蹲下及拾起棍狀物體。黃指片中拍攝到的是他的手指，其後又改稱是頭盔帶。辯方再播放片段，顯示黃走到巴士站附近，指黃再次蹲下及拾起了1支棍。黃否認，指當時聽到自己的電筒跌在地上，遂蹲下拾起。

辯方早前曾又問及黃，當時他有否配帶警棍在身。黃表示不肯定，稱可能當時放在車上。惟辯方其後再播放片段，顯示黃在巴士站附近曾手持棍狀物體，黃同意當時手持長警棍。

辯方續指，當黃持棍走到巴士站旁的中國海外大廈外後，曾搜查龔的背囊及將棍放進去，又指片中顯示黃曾將2枝棍交給刑偵警員。黃否認，並指當時只有1枝棍，另1枝應該是倒影。

辯方又指，黃於案發當晚送院後曾錄取第1份書面供詞，當時黃在口供中指撲倒龔後，曾被人用鐵通打向右邊臉，但黃送院前填寫警員記事冊時，卻寫下被人重踢頭部，辯方質疑兩者為何有差異。

黃回應指，案發時只是見到有人在前方，事發在電光火石之間，他在醫院錄取書面口供詞時，想起地面上有鐵通，故錄取書面供詞時有不清晰之處，又指今天翻看閉路電視片段後，突然喚醒記憶。聆訊明（17日）續。

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記者：王仁昌