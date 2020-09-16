【新冠肺炎】派樣本包普通科門診周五起增至31間 一文看清診所地址

社會

▲ 醫管局今（16日）宣布，本周五（18日）起，於早上7時半至8時半派發樣本收集包的診所將會由目前的22間增至31間。（資料圖片）