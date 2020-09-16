【新冠肺炎】派樣本包普通科門診周五起增至31間 一文看清診所地址
社會 15:51 2020/09/16
新冠肺炎疫情持續，為期14天的全民檢測周一結束，醫管局今（16日）宣布，本周五（18日）起，早上7時半至8時半派發樣本收集包的22間診所將會增至31間，不排除會再進一步增加，方便一些自覺有較高感染風險及輕微不適的市民作檢測服務。
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醫管局指，由上月27日起，醫管局普通科門診診所共派發大約5萬份樣本包，經化驗室進行檢測的樣本超過32,000個，其中64個樣本對病毒呈陽性反應。醫管局提醒，31間診所將於星期一至五（公眾假期除外）早上7時半至8時半在診所門外指定地點派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引。每位市民限取一包，派完即止。
而市民須在3個工作天內採集深喉唾液樣本，並填妥化驗所需的資料，於星期一至六（公眾假期除外）早上十時至十一時，交回31間門診診所門外的指定地點。
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31間門診地址如下：
東區
- 柴灣普通科門診診所（柴灣康民街 1 號地下）
- 西灣河普通科門診診所（西灣河太康街 28 號）
- 筲箕灣賽馬會普通科門診診所（筲箕灣柴灣道 8 號）
灣仔
- 貝夫人普通科門診診所（灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心）
中西區
- 堅尼地城賽馬會普通科門診診所（堅尼地城域多利道 45 號）
- 西營盤賽馬會普通科門診診所（香港西營盤皇后大道西134號地下）
南區
- 香港仔賽馬會普通科門診診所（香港仔水塘道 10 號）
九龍城區
- 中九龍診所（旺角亞皆老街 147 號 A）
- 李基紀念醫局（九龍城賈炳達道 99 號）
黃大仙區
- 東九龍普通科門診診所（鑽石山斧山道 160 號）
- 柏立基普通科門診診所（新蒲崗太子道東 600 號）
油尖旺區
- 李寶椿普通科門診診所（旺角鴉蘭街 22 號）
觀塘區
- 九龍灣健康中心普通科門診診所（九龍灣啟仁街9號地下）
- 藍田分科診所普通科門診診所（藍田啟田道 99 號）
- 牛頭角賽馬會普通科門診診所（九龍牛頭角定安街 60 號地下）
深水埗區
- 西九龍普通科門診診所（長沙灣道 303 號長沙灣政府合署地下）
西貢區
- 方逸華普通科門診診所（西貢萬年街 23 號地下）
- 將軍澳（寶寧路）普通科門診診所（將軍澳寶寧路 28 號地下）
葵青/荃灣區
- 下葵涌普通科門診診所（葵涌麗祖路77號）
- 伍若瑜夫人普通科門診診所（梨木樹和宜合道 310 號）
- 北葵涌普通科門診診所（葵涌大白田街125號）
- 南葵涌賽馬會普通科門診診所（葵涌葵盛圍310號）
沙田區
- 馬鞍山家庭醫學中心（馬鞍山西沙路 609 號地下）
- 沙田（大圍）普通科門診診所（沙田大圍文禮路2號地下）
- 圓洲角普通科門診診所（沙田插桅杆街29號地下）
大埔區
- 大埔賽馬會普通科門診診所（大埔汀角路37號地下）
北區
- 石湖墟賽馬會普通科門診診所（上水石湖墟馬會道 108 至 130 號地下）
屯門區
- 屯門診所（屯門新墟青賢街11號）
- 屯門湖康診所（屯門湖康街 2 號地下）
元朗區
- 天水圍健康中心（天瑞路）（天水圍天瑞路 3 號）
- 元朗賽馬會健康院（元朗青山公路 269 號）
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責任編輯：鄧凱文