【烹飪教煮】馬來西亞菜特色香濃仁當雞　加入可樂烹調肉質更嫩滑

可樂雞翼大家就吃得多，用可口可樂製作其他菜式你又有沒有試過？近日可口可樂與社企餐廳「厨尊」合作，將於10月推出限定一個月的「可口可樂仁當雞」，味道香濃惹味，就連經常下廚的梁祖堯都大讚好味！

香濃口味仁當雞 加入可樂肉質更腍

平日經常與觀眾分享食譜及烹飪技巧的梁祖堯，日前到訪厨尊品嚐最新菜式「可口可樂仁當雞」。他表示從來沒有試過以可樂煮食，只試過在下廚時用啤酒、紅酒及白酒。他更即席向厨尊的聽障人士廚師鄭智彬（David）請教仁當雞的做法。

David指出，仁當雞是馬來西亞菜，通常會在婚宴上出現，用上黃薑、南薑、蒜頭、紅洋蔥、香茅、薑等多款香料。祖堯一開始見到這味仁當雞有很多香料，以為會很辣

我以為香料的味道會很辣，但可能因為糖份中和了，很好味。就如David所講，肉質很鬆軟。

David解釋，可樂裡的糖分會令雞肉變得腍身。他建議大家可以根據個人口味，加入Zero或白色可樂。水及可樂的比例要1:1，以1kg雞的比例，可樂與水分別為250mL。他又試過在烹煮其他肉類時加入可樂，發現在豬肉及牛肉加入可以接受，唯獨是魚肉本身口感已較腍，因此並不建議在煮食過程中加可樂，反而當作醬汁會更好。

要製作可口可樂仁當雞，需要的香料較多，但製作過程並不算難，而且香香甜甜的口味配上嫩滑的雞肉，小朋友都啱食！

材料：

雞件 1公斤

紅洋蔥 1個

蒜頭 4瓣

薑 15克

鮮黃薑 10克

香茅 2條

南薑 15克

石栗 1粒

辣椒乾 10條

桂皮 2條

八角 2粒

小豆蔻 3-4粒

檸檬葉 3片

「可口可樂」 250毫升

水 250毫升

椰奶 50克

鹽 1茶匙

薑黃粉 少量

按圖睇材料及步驟：

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梁祖堯大讚社企：殘疾人士有機會自能更生

David是聽障人士，祖堯本以為溝通上會有困難，沒想到David讀唇技巧非常厲害。David表示自己學習了讀唇9年，由2歲多開始接受訓練，4歲半才第一次說話。他在合作之前，也有特意「做功課」看祖堯的影片，了解祖堯平日說話的習慣及速度等等。

他已做了廚師十多年，以往主要煮西餐。他從來沒有接觸過新加坡菜，初初加入厨尊時花了很多時間研究。加上厨尊聘請殘疾人士工作，全部職員都沒有廚房經驗，David要從頭教他們不同技巧，就連餐廳衛生常識都要教：

這裡最特別是像一個中間站，連接外面不同餐廳，為他們做一個基本訓練。我的角色不是完全去訓練他們，要讓他們發揮思維、自己解決問題，我們提供協助。

梁祖堯亦大讚厨尊請身體殘障的人士工作。在疫情影響下，不少人都會叫外賣，餐廳更特製輪椅予殘障的員工送外賣，是他見過的第一間。

令到他們有個機會自能更生，更可以在此接觸其他大眾，是一個共融的社會。一個社會不應分你我，大家有不同能力，不需要放大缺憾。

購買飯卷送多一份套餐

除了推出限定菜式，厨尊與可口可樂亦合作推出其他計畫：

親子烹飪班

為本地及少數族裔基層家庭提供烹飪班，提供地方教他們煮食，促進親子關係。

「買一變二」飯卷

厨尊以往都有「請你食飯計畫」，定期派飯給有需要人士。今次改變玩法，購買一張飯卷，可口可樂將會送多一份套餐，包括一個便當、一杯飲品及一盒厨尊特製手工的咖央月餅。

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記者：徐穎彤