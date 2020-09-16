【新冠肺炎】6旬漢3月底擅離檢疫地點今判監6日 累計44人違檢疫令被定罪
社會 16:09 2020/09/16
衞生署於指，一名69歲男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日，惟他在檢疫令尚未屆滿前，於3月28日擅自離開其檢疫地點被控違反 違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）（《規例》），今於西九龍裁判法院被判處即時監禁6日。
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署方指，由3月29日起，除豁免人士外，所有從中國以外地區抵港的人士須接受十四天的強制檢疫。另外，由二月八日起，根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。
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截至今日，共有44人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。
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責任編輯：鄧凱文