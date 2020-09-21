【健脾食物】中醫推薦食黃色食物健脾胃　2個黃金時間食南瓜粥提高記憶力

▲ 中醫推薦食黃色食物健脾胃。

健脾原來好簡單！雖到9月份，但盛夏之氣還未消，高溫容易消耗脾胃功能，使胃陰被耗傷，假若濕困脾胃就會使脾胃處於虛弱狀態，直接影響消化、吸收和營養輸佈功能，所以在冬天進補前，必先在秋季調補好我們的脾胃啊！

脾臟屬土，主黃色，所以可以進食多點黃色的食物清補潤燥，如：

南瓜

栗子

蕃薯

薯仔

紅蘿蔔

黃椒

金針菇

茶樹菇

雪茸

蓮子

粟米

黃豆

木瓜

香蕉

橙

柑

雪梨

小米

如有濕的狀態出現，可適當吃點薏苡仁、山藥健脾化濕，記得同時要戒一切凍飲凍食，不然就前功盡棄！

南瓜健脾胃首選

秋天健脾胃尤以南瓜為最佳首選，《滇南本草》記載：其性溫味甘，入胃脾兩經，能潤肺益氣、化痰排膿、止咳喘、驅蟲解毒。

南瓜除可保護胃腸道黏膜免受刺激外，還可促進排便，有瘦身，保護視力和肺部功效。

南瓜煮熟後軟糯甘香，男女老少都適合進食，簡單清蒸就可食用，每餐一小碗就可得到其效果。

可以利用經絡行走的時辰進行脾胃調補，選擇足陽明胃經行走時辰（辰時，上午7：00-9：00）及足太陰脾經行走時辰（已時，上午9：00 – 11：00），這兩個時辰收納、消化、吸收效能旺盛，可吃上一碗南瓜粥就能發揮功效，脾氣就能得到滋養，腦筋也較有活力，所以是提高學習記憶及體格的最佳時辰。

文章獲「華佗杏林館- 陳頌茵中醫， 傅淵源中醫」授權轉載

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