【食用安全】水銀損害神經影響胎兒腦部發育　一文睇清低水銀深海魚食安指南

▲ 一文睇清低水銀深海魚食安指南。

深海魚富含奧米加3（Omega 3）脂肪酸（DHA和EPA），對孕婦及發育中的兒童特別有益。但魚類眾多，「甲基汞」（俗稱水銀）含量亦有所不同，攝入大量水銀不只會影響胎兒腦部發育，亦會損害成人視力及記憶力，註冊營養師陳穎心（Harriet）就以水銀量高低羅列不同深海魚類，值得參考。

食物安全中心資料顯示，魚類含有人體成長和發育所需的多種營養素，當中包括鈣質、鐵質、維他命A及D等，其中魚類所含有的DHA（二十二碳六烯酸）屬不飽和脂肪酸，是嬰兒視力和腦部正常發育的關鍵元素，而奧米加3脂肪酸則有助預防冠心病及中風，相當有益。

不過魚類除了有豐富DHA外，一些深海魚也有較高含量的甲基汞。Harriet近日就在Facebook介紹多款深海魚，一些體積比較大的魚，水銀含量亦比較高，應盡量避免進食：

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食安中心指，甲基汞是毒性最強的汞形態，可損害人體神經系統，尤其是發育中的腦部。魚類是人們攝取到甲基汞的主要食物，當孕婦進食含甲基汞的魚類，胎兒便會攝入甲基汞。

有研究發現，曾從子宮攝入甲基汞的兒童，認知思維能力、記憶力、專注力、語言能力、小肌肉活動能力，以及視覺空間能力都會受到影響。由於甲基汞需要較長時間才可排出體外，食安中心建議計劃懷孕的婦女，在懷孕前至少半年之前，應避免進食含較高汞的魚類。

甲基汞可透過胃腸道輕易被人體吸收，並迅速進入腦部。除了孕婦及兒童外，成人攝入過量甲基汞可能會出現行為失常、顫抖、視力改變、失去聽覺、喪失肌肉協調性及感覺障礙、失憶和智力受損等情形。因此應衡量個人情形，選擇進食。

以下是Harriet推介水銀含量較低的一些深海魚，建議一星期進食2至3次，每次份量大概約120克（即4兩）：

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甲基汞不會因製成罐頭、冷凝等加工處理技術，或經烹煮而降低。據歐洲食物安全局報告，相對於沒有吃海產（包括魚類）的孕婦，孕婦每星期食一至兩份（每份150克，即介乎150克至600克）魚類等海產，孩子的神經系統機能發展得更好。

總結食安中心建議，消費者宜進食不同品種的魚類，切勿偏食某幾種魚類。而孕婦、計劃懷孕的婦女及幼童，則應避免進食汞含量可能較高的魚類。

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責任編輯：陳昊淋