林鄭月娥︰公務員團隊中女性比例升至38%

▲ 林鄭稱，作為香港首位女性行政長官，在推動香港婦女發展有多一重的責任。（政府新聞處圖片）

行政長官林鄭月娥今在全球婦女峰會五周年的座談會上透過視頻發言。她提到，公務員團隊中的女性比例已升至38%，現任19名常任秘書長中，女性佔13位，她稱這些數字說明，香港女性在公共事務中舉足輕重。

座談會以「21世紀人類消除貧困事業與婦女的作用」為題。林鄭稱，作為香港首位女性行政長官，在推動香港婦女發展有多一重的責任。她表示，在香港女性的貧窮人口和貧窮率普遍比男性高，女性的平均收入也比男性為低，當中固然有很多的社會及人口結構因素和中國婦女肩負家庭責任的傳統，指出為女性提供更多平等機會、更多選擇和更大家庭支援是有效的策略。

香港有完善的教育制度，林鄭說，女性入讀大學比例高，又指現時整體的女性勞動參與率仍然只有51%，與區內其他地區相比還是偏低。面對人口高齡化、地區性的人才競爭等挑戰，香港仍要着力締造有利的環境，讓女性可以平衡家庭及工作，繼續在社會上不同的崗位盡展所長，維持香港的競爭力。

她提到，政府落實了一系列家庭友善政策，幫助在職母親照顧子女，包括加強幼兒中心和各區保姆提供幼兒照顧服務，並優化「鄰里支援幼兒照顧計劃」，以支援有年幼子女的婦女加入或留在職場。

在抗疫工作方面，林鄭月娥表示，女性在香港防控新冠肺炎的工作也作出重要貢獻，又提到她自己是「抗疫戰的總帥」，以至食物及衞生局局長和衞生署署長也是女性，還有大批的女性醫護、前線人員、後勤人員，以至廣大的香港婦女，都在不同的崗位參與抗疫。

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責任編輯︰尹櫻霖