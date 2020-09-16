【復課】太陽島轄下5間幼稚園今安排部分K1學童回校適應　疫下禁家長陪子女入校

▲ 太陽島英文幼稚園（元朗分校）部分K1學生今（16日）回校參加適應活動情況。（曾耀輝攝）

全港中小學及幼稚園今日（16日）起可按校情率先安排不多於六分之一學生回校，太陽島學校轄下9間幼稚園，有5間今日均安排幼兒班（K1）部分新生率先回校適應，因應疫情分批、分開數天回校上課1小時。

教育局早前宣布安排幼稚園高班（K3）學生於下周三（23日）首階段復課，K1新生則於29日連同K2學生一同復課。

【復課】今起部分中小幼學生獲安排回校 家長嘆疫情下與子女「困獸鬥」

太陽島英文幼稚園（元朗分校）校長劉燕芬表示，為提早讓K1新生適應校園生活，安排全級112名K1學生，參與今起一連3日舉行的其中一節適應課。她指，原本有28人獲安排分兩組回校參與約1時適應課，最終有6人因無校車安排或等待其兄弟姊妹才一同復課等原因而請假，未有學生因應疫情而拒絕回校，最終有22人出席，形容今早學生回校過程順利，學生亦有序地排隊進入校門量體溫及消毒雙手等。

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劉校長表示，因應疫情未有如往年般安排家長陪同K1學生進入校門，但今早大部分學生意外地沒有出現太大情緒，「咁多年都係家長陪小朋友入去，喊嘅機會都好高，但今日22個學生，只有2個喊咗一陣就冇喊」，相信是校方早前安排教師在網上講故事及唱歌等適應活動見效。

太陽島學校發展經理方科棋表示，校方早前已拍片教學生要先踩消毒地氈及消毒雙手等，才進入門口，班房桌子亦設有隔板，並為每名學生提供獨立玩具，不會共享。

▲ 太陽島英文幼稚園（元朗分校）校長劉燕芬（左）及太陽島學校發展經理方科棋。（曾耀輝攝）

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記者：馮琪雅