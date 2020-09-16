防疫基金增財政壓力　建制派仍撑推展明日大嶼

▲ 港府昨日公布第三輪防疫抗疫基金。（林宇翔攝）

港府昨日公布第三輪防疫抗疫基金，涉款240億元，料本年度財政赤字達3000億元，財政儲備則降至8000多億元。有立法會議員認為，新一輪的基金中，扣100億元購買疫苗及供前綫醫護，實際協助各界的只得約40億元，惟有建制派議員認為，仍有需要續推明日大嶼。

自由黨黨魁、紡織界及製衣界鍾國斌指出，政府早已明言，新一輪基金不會花大手筆，由於當中有100億元用於購買疫苗、資助前綫醫護等，實際上只有40億元協助各界。他認為，新一輪基金的成效，視乎於疫情會否再度爆化，如果繼續緩和，令經濟活動重啟，各行各業便能自救，政府亦應馬上推出健康碼，重啟旅遊業。

鍾國斌又認為，以目前財政儲備推行明日大嶼有難度，但若不考慮計劃，香港便會缺土地建屋，回到同一死結，認為政府可以考慮發債籌集資，至於立法會只是討論5.5億元的前期研究，認為可以批出有關撥款。

經民聯工程界盧偉國則指出，新一輪基金只有240億元，是比預期為低，但之前兩輪基金已動用逾2800億元，今次是必然要有針對性。

盧偉強又提到建造業的失業問題，冀政府能夠增加工務工程，如開發綠化地帶邊陲地帶、發展郊野公園邊陲等，而填海仍然是重要的方法，認為政府要繼續推展明日大嶼，認為計劃不是長期投入而沒有回報。

民主黨胡志偉形容，第三輪基金是「縮水」，當中仍有不少漏網之魚，如補習社、派對房間等，政府只動用約40億元支援行業，很大機會只有僱主受惠。他再次要求全民派錢1萬元，又批評政府堅持推出明日大嶼，而非將公帑放於基層市民身上。

公民黨郭家麒就批評，過去多輪的防疫抗疫基金，只是幫助企業，忽略了失業、開工不足的市民，即使失業綜援放寬申請資格，亦有很多失業者未達門檻。

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責任編輯：陳宛彤