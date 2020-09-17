【超市大搜查】乳化劑含反式脂肪威脅心臟健康 營養師推介10款無添加天然花生醬
吃花生醬也可以吃得很健康！註冊營養師曾欣欣（Gloria）指出，乳化劑含有反式脂肪，經加工的花生醬若含此添加劑，進食後或影響心臟健康。她推介多款天然花生醬，講解加工花生醬與天然花生醬的分別，並教大家選購貼士。
天然花生醬推介
曾欣欣推介以下全天然花生醬，其中6款不含添加糖、棕櫚油、乳化劑等，另有4款則含有植物油或棕櫚油：
點擊圖片即睇營養師推介的天然花生醬↓
加工花生醬VS天然花生醬營養價值
曾欣欣近日在其facebook專頁上載影片，講解兩者的營養素含量：
|加工花生醬
|天然花生醬
|蛋白質（每1湯匙）
|3.5克
|4克
|糖（每1湯匙）
|1.7克
|0.5克
|脂肪（每1湯匙）
|7.8克
|8克
|熱量（每1湯匙）
|93卡
|95卡
|添加劑
|有
|沒有
天然花生醬只含1至2種成分
她指出，看看產品成分，就會發現天然花生醬只有1至2種成分。
- 含鹽的花生醬：只有花生、鹽
- 不含鹽的花生醬：只有花生
但為了令口感較幼滑，部份生產商會於天然花生醬添加少許油，如：花生油、棕櫚油。曾欣欣建議，最好選擇無任何添加油的花生醬，但在別無選擇的情況下，棕櫚油總比「完全氫化植物油」好。
花生醬常見的添加劑
曾欣欣早前受訪表示，加工花生醬大多含有以下4種成分：
1. 添加糖：屬於額外的攝取，不是身體必需的營養素，身體所需的熱量可以靠澱粉質天然製造。
2. 棕櫚油：屬於固體油，含高飽和脂肪，會影響心臟健康，並增加體內的「壞」膽固醇。
3. 乳化劑：屬於人造化學添加劑，作用是將油與水分融合。惟它含反式脂肪，對血脂水平、心臟健康均有影響。
4. 大豆油：屬於基因改造成分，曾有研究指它會影響小朋友發展，但目前未有定論。
天然花生醬使用貼士
曾欣欣指，若打開天然花生醬，會發現油和醬是分離的，此屬正常現象。因為天然花生醬不含乳化劑，運送過程中難免有震盪，故帶回家後，會發現油分浮面。她提醒，千萬不要倒掉油分，建議用一把較硬的刀，輕輕抽起花生醬，令油沉至瓶底，重覆動作約3至5分鐘。拌勻後，就可放入雪櫃保存，令油分凝固。
|產品名稱
|特點
|產地
|淨重
|Cream-Nut
幼滑花生醬
|無糖
無棕櫚油
|美國
|368克
|Sweet Ella's
有機花生醬
|有機
無糖
無棕櫚油
|美國
|368克
|Meridian
粗粒花生醬
|無糖
無棕櫚油
|英國
|280克
|Pic's
粗粒花生醬
|無糖
無棕櫚油
|新西蘭
|380克
|Whole Earth
有機無麩質脆粒花生醬
|有機
無糖
無棕櫚油
|英國
|227克
|Mother Nature
天然幼滑花生醬（無添加糖）
|無糖
無棕櫚油
|新西蘭
|380克
|Fifty 50
低升糖幼滑花生醬
|含植物油
|美國
|510克
|Peanut Butter & Co.
幼滑花生醬
|含棕櫚油
|美國
|454克
|Waitrose Duchy
厚脆花生醬
|含棕櫚油
|英國
|340
|Sainsbury's
粗粒花生醬
|含棕櫚油
|英國
|340
內容獲註冊營養師曾欣欣授權轉載
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責任編輯：黃泳欣