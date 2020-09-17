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【超市大搜查】乳化劑含反式脂肪威脅心臟健康　營養師推介10款無添加天然花生醬

食用安全 11:25 2020/09/17

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營養師推介無添加天然花生醬

吃花生醬也可以吃得很健康！註冊營養師曾欣欣（Gloria）指出，乳化劑含有反式脂肪，經加工的花生醬若含此添加劑，進食後或影響心臟健康。她推介多款天然花生醬，講解加工花生醬與天然花生醬的分別，並教大家選購貼士。

天然花生醬推介

曾欣欣推介以下全天然花生醬，其中6款不含添加糖、棕櫚油、乳化劑等，另有4款則含有植物油或棕櫚油：

點擊圖片即睇營養師推介的天然花生醬↓

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加工花生醬VS天然花生醬營養價值

曾欣欣近日在其facebook專頁上載影片，講解兩者的營養素含量：

  加工花生醬 天然花生醬
蛋白質（每1湯匙） 3.5克 4克
糖（每1湯匙） 1.7克 0.5克
脂肪（每1湯匙） 7.8克 8克
熱量（每1湯匙） 93卡 95卡
添加劑 沒有

天然花生醬只含1至2種成分

她指出，看看產品成分，就會發現天然花生醬只有1至2種成分。

  • 含鹽的花生醬：只有花生、鹽
  • 不含鹽的花生醬：只有花生

但為了令口感較幼滑，部份生產商會於天然花生醬添加少許油，如：花生油、棕櫚油。曾欣欣建議，最好選擇無任何添加油的花生醬，但在別無選擇的情況下，棕櫚油總比「完全氫化植物油」好。

花生醬常見的添加劑

曾欣欣早前受訪表示，加工花生醬大多含有以下4種成分：

1. 添加糖：屬於額外的攝取，不是身體必需的營養素，身體所需的熱量可以靠澱粉質天然製造。

2. 棕櫚油：屬於固體油，含高飽和脂肪，會影響心臟健康，並增加體內的「壞」膽固醇。

3. 乳化劑：屬於人造化學添加劑，作用是將油與水分融合。惟它含反式脂肪，對血脂水平、心臟健康均有影響。

4. 大豆油：屬於基因改造成分，曾有研究指它會影響小朋友發展，但目前未有定論。

天然花生醬使用貼士

曾欣欣指，若打開天然花生醬，會發現油和醬是分離的，此屬正常現象。因為天然花生醬不含乳化劑，運送過程中難免有震盪，故帶回家後，會發現油分浮面。她提醒，千萬不要倒掉油分，建議用一把較硬的刀，輕輕抽起花生醬，令油沉至瓶底，重覆動作約3至5分鐘。拌勻後，就可放入雪櫃保存，令油分凝固。

產品名稱 特點 產地 淨重
Cream-Nut
幼滑花生醬		 無糖
無棕櫚油		 美國 368克
Sweet Ella's
有機花生醬		 有機
無糖
無棕櫚油		 美國 368克
Meridian
粗粒花生醬		 無糖
無棕櫚油		 英國 280克
Pic's
粗粒花生醬		 無糖
無棕櫚油		 新西蘭 380克
Whole Earth
有機無麩質脆粒花生醬		 有機
無糖
無棕櫚油		 英國 227克
Mother Nature
天然幼滑花生醬（無添加糖）		 無糖
無棕櫚油		 新西蘭 380克
Fifty 50
低升糖幼滑花生醬		 含植物油 美國 510克
Peanut Butter & Co.
幼滑花生醬		 含棕櫚油 美國 454克
Waitrose Duchy
厚脆花生醬		 含棕櫚油 英國 340
Sainsbury's
粗粒花生醬		 含棕櫚油 英國 340

內容獲註冊營養師曾欣欣授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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