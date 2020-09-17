【超市大搜查】花生醬多於2種成分或經過加工　營養師推介10款無添加天然花生醬

▲ 營養師推介無添加天然花生醬

吃花生醬也可以吃得很健康！註冊營養師曾欣欣（Gloria）指出，花生醬若多於2種成分或經過「加工」。她推介多款天然花生醬，講解加工花生醬與天然花生醬的分別，並教大家選購貼士。

天然花生醬推介

曾欣欣推介以下全天然花生醬，其中6款不含添加糖、棕櫚油、乳化劑等，另有4款則含有植物油或棕櫚油：

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加工花生醬VS天然花生醬營養價值

曾欣欣近日在其facebook專頁上載影片，講解兩者的營養素含量：

加工花生醬 天然花生醬 蛋白質（每1湯匙） 3.5克 4克 糖（每1湯匙） 1.7克 0.5克 脂肪（每1湯匙） 7.8克 8克 熱量（每1湯匙） 93卡 95卡 添加劑 有 沒有

天然花生醬只含1至2種成分

曾欣欣指出，市民普遍選用的花生醬品牌一般含有「完全氫化植物油」。油本身為液體，如何在製造花生醬時變為固體油，並保持質感幼滑，不必冷藏？她表示，液態油變為固態油的過程稱為「氫化」（hydrogenation），反式脂肪為「部份氫化植物油」（partially hydrogenated oil），一般加工花生醬含有的是「完全氫化植物油」。完全氫化植物油雖然不含反式脂肪，但它屬於「加工油」。

看看產品成分，就會發現天然花生醬只有1至2種成分。

含鹽的花生醬：只有花生、鹽

不含鹽的花生醬：只有花生

但為了令口感較幼滑，部份生產商會於天然花生醬添加少許油，如：花生油、棕櫚油。曾欣欣建議，最好選擇無任何添加油的花生醬，但在別無選擇的情況下，棕櫚油總比「完全氫化植物油」好。

加工花生醬常見成分

曾欣欣早前受訪表示，加工花生醬大多含有以下4種成分：

1. 添加糖：屬於額外的攝取，不是身體必需的營養素，身體所需的熱量可以靠澱粉質天然製造。

2. 棕櫚油：屬於固體油，含高飽和脂肪，會影響心臟健康，並增加體內的「壞」膽固醇。

3. 乳化劑：屬於人造化學添加劑，作用是將油與水分融合，但非必要的成分。

4. 大豆油：屬於基因改造成分，曾有研究指它會影響小朋友發展，但目前未有定論。

天然花生醬使用貼士

曾欣欣指，若打開天然花生醬，會發現油和醬是分離的，此屬正常現象。因為天然花生醬不含乳化劑，運送過程中難免有震盪，故帶回家後，會發現油分浮面。她提醒，千萬不要倒掉油分，建議用一把較硬的刀，輕輕抽起花生醬，令油沉至瓶底，重覆動作約3至5分鐘。拌勻後，就可放入雪櫃保存，令油分凝固。

產品名稱 特點 產地 淨重 Cream-Nut

幼滑花生醬 無糖

無棕櫚油 美國 368克 Sweet Ella's

有機花生醬 有機

無糖

無棕櫚油 美國 368克 Meridian

粗粒花生醬 無糖

無棕櫚油 英國 280克 Pic's

粗粒花生醬 無糖

無棕櫚油 新西蘭 380克 Whole Earth

有機無麩質脆粒花生醬 有機

無糖

無棕櫚油 英國 227克 Mother Nature

天然幼滑花生醬（無添加糖） 無糖

無棕櫚油 新西蘭 380克 Fifty 50

低升糖幼滑花生醬 含植物油 美國 510克 Peanut Butter & Co.

幼滑花生醬 含棕櫚油 美國 454克 Waitrose Duchy

厚脆花生醬 含棕櫚油 英國 340 Sainsbury's

粗粒花生醬 含棕櫚油 英國 340

內容獲註冊營養師曾欣欣授權轉載

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責任編輯：黃泳欣