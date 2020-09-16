【新冠肺炎】收費籃球足球場、泳池等周五重開　下周三重開公園惟限4人聚集

▲ 免費戶外隊際球場如足球場、籃球場、排球場等將繼續關閉，直至另外通知 （資料圖片）

新冠肺炎疫情似有緩和，連續兩日不設疫情記者會，康文署今（16日）宣布，部分康樂場地和博物館將分階段於本周五（18日）起陸續重新開放，惟限4人一小組，且每小組間距離需要保持至少有1.5米。

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部分康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、免費戶外隊際球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場、板球場，以及燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。開放場地包括：

本周五（18日）重開康樂設施：收費場地包括足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場；室內設施包括籃球場、排球場、投球場、手球場等、戶外免費的棋枱和露天劇場（只供個人休憩活動使用）、各區游泳池（正進行年度維修的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、屏山天水圍游泳池及青衣西南游泳池除外）

署方指，重新開放的游泳池的開放時間由每日上午6時30分至晚上10時；將暫時調低泳池的入場人數一半，並只開放部分泳池設施，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號；連教練在內每一訓練小組或課堂不得超過四人

下周三（23日）重開康樂設施：戶外兒童遊樂設施和交通安全城（均禁止進行多於四人的群組聚集）

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市民可於明起，使用康體通在網上、已重開場地的康體通預訂櫃枱及自助服務站及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱，預訂上述重開的陸上收費康樂設施。



康文署會繼續接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請。康文署會暫停接受及處理轄下露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的預訂申請，直至另行通告。

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文化設施方面，香港科學館和香港太空館將於下周三起開放部分展覽設施，並實施特別開放時間，分別為上午10時至下午5時，及下午12時30分至5時，所有公眾節目及兒童設施暫停。所有博物館繼續限制參觀人數。當中，香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、香港科學館及香港太空館會採取分段式入場以控制人流。

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責任編輯：鄧凱文