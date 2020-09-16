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【反黑路人甲】徐榮大仔赴英升學前享家庭樂　抱妹妹玩足球顯哥哥風範

育兒經 17:00 2020/09/16

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

徐朗帶妹妹到主題樂園玩。

藝人徐榮兒子徐朗（Karson）離港飛往英國讀書，在徐朗赴英升學之前，邀到商場玩樂，爭取更多家庭樂時間。立志要成為足球員的徐朗，看見以足球為主題的互動展區，便急不及待落場踢兩腳大展身手！

在哥哥玩樂時，妹妹包包亦緊隨其後，並且深得哥哥真傳，無論運球、傳球、射波都有姿勢有實際，兩兄妹在小小足球場內「猜波」，玩得投入，旁若無人把圍觀的途人也逗得笑聲不斷。

包包見到哥哥英姿，也不自禁說長大要加入足球隊和哥哥一隊，就算哥哥說沒有男女子一起的足球隊也硬是說不要，要一起踢。

Karson顯哥哥風範。

其後，兄妹試玩場內的平衡車主題活動，雖然包包已經「大個女」，但坐上平衡車起初時仍然顯得有些害怕，哥哥見狀立即不斷跟她說話，並拖著她的手，在旁扶著妹妹，盡顯大哥哥溫柔。

另一邊廂，剛過38歲生日的靚媽孫慧雪，亦帶同囝囝Riley去試玩，享受親子時光！二人溫馨地手拖手在內玩樂，Riley騎上平衡車時媽媽雪雪一直寸步不離，扶著寶貝兒子大展母愛。

同場孫慧雪跟女兒亦很投入。

雖然囝囝Riley仍然年紀小，但出乎意料地不怕陌生，面對鏡頭更識得擺出多款甫士，看來訓練有素，並深得媽媽真傳！
 

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