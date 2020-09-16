岑子杰與友人餐廳內遇襲 受傷事主望兩被告不被重判

▲ 岑子杰友人羅國偉亦被襲擊，今到庭旁聽，希望接載施襲者兩被告不被重判。(王仁昌攝)

民陣召集人岑子杰去年8月與友人在佐敦餐廳內遇襲，2名涉接載施襲者離開的男子早前被控串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪，其中16歲被告經審訊後被裁定罪成，同案被告則較早前已認罪。兩人今（16日）於區域法院求情，16歲求情指只是出於貪玩及貪心，犯案時受其他成年人利用；同案另一被告求情則指只是一時愚蠢。案中受傷的岑子杰友人亦到庭旁聽，並不希望兩人被重判。法官押後至下周一(21日)判刑，兩人續還柙。

16歲首被告早前經審訊後，被裁定串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、及未獲授權而取用運輸工具2罪成；另承認1項沒有第三者保險而使用車輛及1項駕駛時無駕駛執照罪。



同案次被告羅建華（30歲），案發前任職售貨員，則較早前已承認串謀有意圖而導致他人身體受傷害、無牌駕駛、駕駛車輛無第三者保險共3項罪名。



首被告代表大律師求情指，首被告案發時年僅15歲，犯案出於貪玩及貪心，當時是受其他成年人指使，希望法官接納報告的建議，判被告入勞教中心。法官質疑，判入勞教中心是否能反映案件嚴重性及阻嚇，又指出事主為知名人士，可能成為加刑因素。

代表大律師續指，被告當時僅15歲，欠缺人生經驗及不曾料到有嚴重後果，被告當時缺乏家長管教，而事件已經向被告及被告父親敲響警號，被告父親明白須給予被告更多關注，希望法官能在阻嚇與更生兩者取得平衡，給予被告改過的機會。

次被告代表大律師則指，次被告在最早階段認罪，反映其真誠悔意。代表律師指次被告欠缺政治敏感度，雖然他向16歲被告支付報酬，但次被告亦非襲擊事件的主腦，又指事件中受傷的羅國偉亦不希望兩人被重判，指兩人犯案只是一時愚蠢，並邀請到庭旁聽的羅國偉示意。裁判官將判刑押後至9月21日，兩名被告續須還柙。

案情指，去年8月29日，次被告駕駛車輛接載首被告及2名印巴裔男子，由屯門前往佐敦。首被告尾隨岑子杰與友人羅國偉到佐敦德興街1間餐廳，及後以手機聯絡次被告後離開。其後2名印巴裔男子進入餐廳向岑與友人施襲，羅國偉被人以棒球棍打了前臂3下。事後首被告駕駛車輛接載施襲者離去。首被告於案中獲得3,000元報酬，次被告則收取了5,000元報酬。

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記者：王仁昌