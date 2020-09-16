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【衝破殘障】14歲少年天生三肢殘缺從不自卑　挑戰自我攀山涉水發放正能量

兒童健康 18:10 2020/09/16

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馬來西亞14歲少年李克天生三肢殘缺，他從小挑戰自我是運動健將，能力不輸健全者。

天生殘缺與他人不同難免會感自卑，不過，馬來西亞14歲少年李克天生三肢殘缺，他從小在家人的悉心照顧下，挑戰自我，能力不輸健全者，跟爸爸攀爬高山，又學會游泳及潛水。近日，他就讀的學校在網絡發佈了一段李克的訪問影片，獲得媒體及網民關注，大讚他樂觀正向。

李克就讀普通中學，跟健全的同學一起學習。（影片截圖）

據馬來西亞《中國報》報道，馬來西亞的檳城锺靈國民型中學家長教師協會近日在facebook專頁發佈一段學生訪問影片，影片的主角是14歲少年Zy Kher Lee（李克），他先天身體殘疾，只有左臂和半個右手臂，沒有右腳，而左腳只有3隻腳趾，其右手及雙腳裝義肢。

李克戴上義肢自行步行。（影片截圖）

父親不覺兒子是殘障

李克一出生就與一般的小朋友不一樣，其爸爸是大馬明星厨師李榮祥，兒子李克出世時才知道有先天性缺陷，雖然如此，爸媽一直用心栽培殘疾兒，找來德國義肢專家隊伍，協助兒子站立和走路。爸爸沒有標籤兒子是殘障，安排他就讀普通學校，跟常人一起上課學習，主張兒子要多戴上義肢步行走路。李克在影片中表示︰

雖然我與別人不一樣，但這不會阻止做自己想做的事情，用了義肢可以跟同學用正常視角一起學習談天。

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自我挑戰行山游泳

李克沒有因自己的不一樣而自卑，反而經常自我挑戰，爸爸帶他及支持他攀山涉水，父子一起曾經征服沙巴神山、日本富士山、中國萬里長城等。他更懂游泳，而且擁有潛水證書，身體不全的李克需要游泳平衡身體不易，可見他相當努力克服障礙，他曾參加在新加坡舉行的世界殘疾人游泳比賽，現時積極訓練，目標是參加殘奧會。希望藉自己故事勉勵他人︰

我天生如此，我克服困難接受挑戰，你都可以！

爸爸就以兒子之名成立了「賽母門慈善基金會」（Zy Movement Foundation, ZMF），協助東南亞及泰國的殘障兒童，藉參加具有挑戰性的活動如行山，培養出自信和樂觀。

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責任編輯︰王明芳

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