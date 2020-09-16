【室內遊樂場】荔枝角D2 Place全新親子遊樂場　室內5,000呎飄移賽車場開幕

▲ D2 Place二期開設全新室內遊樂場PowerPlay Arena。

第三波疫情緩和，在家沉悶已久的大人小朋友開始蠢蠢欲動。近日荔枝角D2 Place全新室內遊樂基地PowerPlay Arena登場，全場佔地超過一萬呎，另設有5千呎室內飄移賽車場，刺激又好玩。場內另設合家歡親子遊樂設施，大人小朋友都可大玩特玩。店內更設有特色熱狗店，讓大家一嚐不同風味的熱狗，創作「嘉年華美食回憶」。

5千呎室內飄移賽車場

PowerPlay Arena日前在荔枝角D2 Place開幕，5千呎室內飄移賽車場以粉紅色水馬輪胎砌成車道，設多個彎位，玩起飄移非常刺激。車場為客人提供2款飄移車，分別是為大人而設Crazy Cart XL及9歲以上的小朋友專用Crazy Cart。

為加強保護，車場亦提供頭盔、護肘和頸箍等保護裝備，大人小朋友齊齊化身車神「藤原拓海」，嘗試速度及掟彎帶來的快感。在新開張期間，成為會員即可以優惠價55元享一節飄移車體驗，每節時間6分鐘。

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PowerPlay Arena是全方位遊樂基地，店內設有多款經典遊戲機，另有多款結合玩樂及運動的設備，例如推銀機、設計新穎的超大型彩虹池等，大人小朋友可大顯身手，贏取多款精美禮物。

親子FUN FUN ZONE

精力充沛的小朋友未玩夠的話，場內更有為孩童們開設的「FUN FUN ZONE」，有迷你籃球機、保齡球機、射擊遊戲以及夾糖機等，動靜玩樂設備應有盡有，滿足不同小朋友的玩樂需求。

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瘋狂玩樂後，感到肚子餓需要吃喝「叉電」，又不想走出PowerPlay Arena，場內亦開設特色熱狗店LineUp Hotdog，讓大人小朋友品嘗獨創的「頑皮熱狗系列」，飲杯充滿回憶的可口可樂沙冰，食飽休息後，再重回遊樂場戰鬥。

疫情下，入場時所有人士均先探熱，並必須佩戴口罩。場內所有遊戲機每4小時消毒一次，頭盔、護肘等每次使用後均會立刻消毒。

D2 Place XPowerPlay Arena

地址：D2 Place 二期

開放時間：早上10時至下午10時

室內飄移賽車場收費

收費：$60（1節約6分鐘）

優惠價$55（新開張期間成為會員）

電子代幣收費詳情：

$1＝1個電子代幣

$300＝320電子代幣

$500＝540電子代幣

$1,000＝1,120電子代幣

$1,500＝1,700電子代幣

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記者：梁節儀