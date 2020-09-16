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【國泰危機】工會向管理層發公開信　促國泰履社會責任將裁員計劃放到最後

社會 17:24 2020/09/16

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國泰航空公司空中服務員工會今日（16日）向管理層致公開信，促請公司履行社會責任，將裁員計劃放到最後。（資料圖片）

新冠肺炎嚴重衝擊旅遊航運業，國泰航空及旗下國泰港龍早前表明不會參加政府第二期「保就業」計劃，外界關注國泰或為將來裁員鋪路。

國泰航空公司空中服務員工會今日（16日）向行政總裁鄧健榮致公開信，促請公司履行社會責任，將裁員計劃放到最後，主動聆聽員工意見，共商多方接受的方案。

防疫基金增財政壓力　建制派仍撑推展明日大嶼

工會指，空中服務員在疫情間因外國管制而大幅削減外站休息時間，亦遵守公司的防疫指引。有見公司經營困難，大部分機組人員都應公司要求領取無薪假，減薪月份長達10個月，加上開工不足而引致收入驟降，令很多員工的生活都構成壓力。此外，不少機組人員被列作確診乘客的緊密接觸者而被送往隔離，以及於工作時染疫，身心飽受煎熬，但員工仍表示會繼續參與將來的無薪假計劃。

工會稱，明白公司經營的情況，但國泰作為香港三大僱主之一，應履行社會責任，又稱國泰聘用了大量的海外員工，大規模裁員會對公司及香港的形象帶來嚴重影響，若市場上湧現數千名失業大軍，香港的經濟將受重挫。

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責任編輯：徐紹軒

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