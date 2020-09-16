失業人士申綜援　社署要求花光保險「現金價值」以符資產限額

▲ 鄧先生希望政府儘快推出失業援助金。（林曉君攝）

政府昨推出第三輪防疫抗疫基金，涉240億元，但沒有回應多個政黨建議設立的「失業援助金」，僅將失業綜援再延長6個月。不過，有失業人士申請綜援時，由於綜援資產計算保險的現金價值而不合資格，被社會福利署反建議取消保險，及花光保單「現金價值」至符合資產限額。

工聯會權益委員會主任唐賡堯批評社署涼薄，又指政府一直拒絕設立失業援助金，導致打工仔女陷入「失業無保障，綜援不受理」的困境。

從事傳媒行業的鄧先生，失業了7個月，8月初與太太兩人積蓄不足5萬元，曾致函特首，促請政府盡快推出失業援助金，不過政府則將其轉介至社署。鄧先生指，社署職員一見面就游說其申請綜援，並要求他取消保險，及將保單「現金價值」花光至符合綜援的資產限額。鄧先生表示，保險是留作未來退休金，還有6年就供完，「現金價值」亦處於倍增期，無奈只能放棄申領綜援。

唐賡堯指三輪防疫抗疫基金沒有幫到工人，反問是否當失業大軍透明。工聯權委提出多項建議以援助疫境中的失業人士，包括放寬申領綜援門檻，資產限額應豁免申請人保險的「現金價值」，並放寬綜援資產限額；即時推出每月9000元、為期6個月的失業或停工現金津貼，並立即着手研究失業援助金以應對未來長期的失業浪潮。

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記者︰林曉君