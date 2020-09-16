  • 31°C
香港時間 : 2020916日 (三) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

失業人士申綜援　社署要求花光保險「現金價值」以符資產限額

政治 17:30 2020/09/16

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

鄧先生希望政府儘快推出失業援助金。（林曉君攝）

政府昨推出第三輪防疫抗疫基金，涉240億元，但沒有回應多個政黨建議設立的「失業援助金」，僅將失業綜援再延長6個月。不過，有失業人士申請綜援時，由於綜援資產計算保險的現金價值而不合資格，被社會福利署反建議取消保險，及花光保單「現金價值」至符合資產限額。

工聯會權益委員會主任唐賡堯批評社署涼薄，又指政府一直拒絕設立失業援助金，導致打工仔女陷入「失業無保障，綜援不受理」的困境。

從事傳媒行業的鄧先生，失業了7個月，8月初與太太兩人積蓄不足5萬元，曾致函特首，促請政府盡快推出失業援助金，不過政府則將其轉介至社署。鄧先生指，社署職員一見面就游說其申請綜援，並要求他取消保險，及將保單「現金價值」花光至符合綜援的資產限額。鄧先生表示，保險是留作未來退休金，還有6年就供完，「現金價值」亦處於倍增期，無奈只能放棄申領綜援。

唐賡堯指三輪防疫抗疫基金沒有幫到工人，反問是否當失業大軍透明。工聯權委提出多項建議以援助疫境中的失業人士，包括放寬申領綜援門檻，資產限額應豁免申請人保險的「現金價值」，並放寬綜援資產限額；即時推出每月9000元、為期6個月的失業或停工現金津貼，並立即着手研究失業援助金以應對未來長期的失業浪潮。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者︰林曉君

相關文章

工聯會揭有僱主剋扣外勞薪金逾60萬元　陸頌雄：相信只是冰山一角
22:56 2020/08/26
工聯會揭有僱主剋扣外勞薪金逾60萬元　陸頌雄：相信只是冰山一角
工聯會調查：4成半人處於失業狀態　32%完全沒有收入
13:05 2020/08/27
工聯會調查：4成半人處於失業狀態　32%完全沒有收入
工聯會倡派消費券　促提交取消強積金對沖草案
17:48 2020/09/11
工聯會倡派消費券　促提交取消強積金對沖草案
失業 社會福利署 防疫抗疫基金 工聯會

最高瀏覽

【林曉峰離婚】被指不慣康子妮再工作而屢起衝突　阿Lo疑脾氣大成離婚導火線
14:33 2020/09/15
【林曉峰離婚】被指不慣康子妮再工作而屢起衝突　阿Lo疑脾氣大成離婚導火線
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
今日 13:04
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
【重男輕女】港女打工賺1.3萬畀7千家用死慳13萬開店　被父逼全數幫爛賭兒還錢︰生錯你
13:04 2020/09/15
【重男輕女】港女打工賺1.3萬畀7千家用死慳13萬開店　被父逼全數幫爛賭兒還錢︰生錯你