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本港上半年吸毒人數較去年同期跌7%　惟年輕人吸食大麻須關注

社會 17:32 2020/09/16

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2020年上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降7%。(經濟日報資料圖片)

禁毒常務委員會於今（16日）表示，在季度會議上檢視了2020年上半年本港的吸毒情況。被呈報的整體吸毒人數較2019年同期下降，但學生吸毒以及青少年吸食大麻的情況值得關注。
 
委員會表示，藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字顯示，今年上半年被呈報的整體吸毒人數雖然較去年同期有所下降，但有關數字可能受到2019冠狀病毒病疫情影響，例如由於疫情關係，呈報機構接觸到的吸毒者人數可能有所減少，亦可能需要更多時間才呈報吸毒者資料予檔案室。。
　　 
根據檔案室的最新統計數字，2020年上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降7%（由3,703人下降至3,459人），而被呈報的21歲以下吸毒人數則下降2%（由277人下降至271人）。當中，學生約佔該年齡組別吸毒人數的30%，亦較去年同期輕微上升，顯示有需要關注學生吸毒的問題。
　　　　
被呈報吸食大麻的人數較2019年同期下降5%（由333人下降至317人）。在被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大麻繼續是最常被吸食的危害精神毒品，佔總人數約五成。
　　
首次被呈報的吸毒人數較去年同期減少27%（由881人下降至640人），其中21至35歲的年輕成年人佔45%。首次被呈報的吸毒者的「毒齡」（即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間）中位數為4.8年，而2019年的數字為5.5年。
　　
2020年上半年被呈報的吸食危害精神毒品人數較去年同期下降21%（由2 293人下降至1 818人），吸食麻醉鎮痛劑人數則較去年同期上升11%（由1 854人上升至2 052人）。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數（574人）繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的人數（81人）。
　　
在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英仍然是最常被吸食的毒品，被呈報的吸食人數較去年同期上升11%（由1 853人上升至2 050人）。而最常被吸食的危害精神毒品繼續是甲基安非他明（俗稱「冰毒」），被呈報的吸食人數下降24%（由863人下降至660人）。
 
禁毒常務委員會主席張建良表示，留意到被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大部分吸食大麻。年輕人應該認清大麻是毒品，吸食大麻不但會令人上癮，更可能嚴重損害精神健康。
　　
禁毒專員羅翠薇表示，被呈報的21歲以下吸毒者中，學生的比例有所上升。禁毒處和禁毒常務委員會將針對年輕人和學生做更多的禁毒宣傳工作，例如利用更多受歡迎的手法和網上媒體宣傳毒害，鼓勵他們堅拒毒品的誘惑。

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責任編輯：洪芷晴

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