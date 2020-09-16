走私猖獗水警檢21艘快艇拘59人　涉款2.3億元

▲ 警方交代行動詳情。（黃傑偉攝）

水警聯同海事處今日（16日）在大嶼山打擊懷疑黑社會集團的非法活動，檢獲2艘快艇，連同過去2個月的行動，共檢獲21艘快艇，涉及非法入境、走私及毒品等案件。水警表示，今年1月至8月共偵破27宗水路走私案件，涉款2.3億元，並拘捕59名內地人及香港人。

水警總區刑事部（行政及支援）總督察潘以靖表示，走私集團利用香港零關稅優勢，經正常途徑貨物入口香港，再轉水路走私往內地，以賺取高昂利潤，今年初本港因疫情「封關」後，吸引黑幫染指水上走私活動。

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警方今年1月至8月已偵破共27宗水路走私案件，涉2.3億元，拘捕59名內地地人及香港人，其中10宗涉及走私凍肉，其他包括乾貨、海味、電子零件、化妝品、手機、酒類、名貴首飾怎至寵物等，亦衍生海上安全問題等，而走私快艇因欠缺冷凍裝置，亦會造成凍肉變壞食物安全問題，警方會以情報主導打擊海上走私活動以打擊黑社會收入來源。

水警指，自新冠肺炎疫情封關後，海上走私活動近月增加，而改裝後的快艇可行駛50海里以上，且由不熟悉本港海域環境及法例的內地船員駕駛，年初至今已造成25宗撞船、沉船及機件故障事件，導致7死2人失蹤。

警方說，十分關注走私衍生案件， 會繼續聯同海上執法機關加強執法，水警西分區指揮官袁靜芳警司重申，危害他人海上安全屬嚴重罪行，一經定罪可判監4年及罰款20萬元，如本地船隻如未有領牌照，可被判罰款及監禁一年。

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記者：黃傑偉