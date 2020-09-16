母涉教唆兒子夥友劫雀友 母囚3年半子及友人判勞教感化 

▲ 母涉教唆兒子夥友人搶劫雀友，早前於區域法院分別認罪及經審訊後定罪，母被判囚3年半，其餘被告判勞教中心或感化。(資料圖片)

48歲婦人竹戰敗北後，指使當時年僅14歲的兒子及兒子的數名14至20歲的朋友，糾黨搶劫嬴錢的麻雀腳，婦人與兒子等5名青年早前分別於區域法院承認及經審訊後被裁定搶劫等罪成，案件今（16日）移師至沙田裁判法院判刑。婦人被判監3年半，另外4名青年則分別被判勞教中心或感化24個月。

涉案婦人周愛秀早前承認搶劫及企圖搶劫兩罪，其餘5名青年則分別承認搶劫或企圖搶劫罪。暫委法官溫紹明判刑時指，搶劫是刑事罪行中最嚴重的其中一種，而周於本案中有特別加刑因素，因為她作為本案策劃者，指揮未成年人士干犯嚴重罪行，她需負上最大責任，法官因此就兩項控罪判以其入獄3年半。

另外3名青年於案發時則未成年，法官指3人均欠缺真誠悔意，亦欠缺決心與黑社會切割，因此感化或社會服務令並不適合3人。以本案嚴重性來看，最適合及最有建設性的判刑應該是勞教中心，希望經過一段時間的紀律訓練和管教，可使他們重過新生。

另一名同樣16歲的被告，則及早認罪並指證其他被告，並於去年已自願進入戒毒所，反映他有決心改過，法庭因此給予他機會，判以24個感化令，期間必須完成18個月的住院訓練，及需遵守宵禁令，遠離毒品。同案餘下1名被告的判刑則押後至9月25日。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝

