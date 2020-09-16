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本港今日普遍晴朗　天文台料明日驟雨增多及有狂風雷暴

社會 17:45 2020/09/16

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天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。(陳國峰攝)

天文台於今(16日)下午表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，下午本港大部分地區氣溫上升至32度或以上。

(陳國峰攝)

位於南海中南部的熱帶氣旋紅霞會在未來一兩日移向越南中部一帶，並逐漸增強。同時，一股東北季候風亦會逐漸影響華南。在紅霞及東北季候風的共同效應下，星期四稍後及星期五本港風勢頗大，驟雨增多及有狂風雷暴。按照現時預測路徑，紅霞會在明日（17日）早上進入本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

在下午四時，熱帶風暴紅霞集結在西沙之東南約610公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海中南部，並逐漸增強。

本港地區今晚及明日天氣大致多雲，有幾陣驟雨。明日短暫時間有陽光，稍後驟雨增多及有狂風雷暴。氣溫介乎27至32度。吹和緩至清勁偏東風，稍後離岸及高地間中吹強風。明日海有湧浪；隨後兩三日間中有大雨。星期五風勢頗大及有湧浪，下週初仍有驟雨。

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責任編輯：洪芷晴

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