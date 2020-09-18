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【減肥大作戰】減肥期間要食澱粉的5個理由　營養師：不吃澱粉反而令食慾旺盛

保健美顏 13:43 2020/09/18

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台灣營養師孫語霙拆解減肥期間要食澱粉的5個理由。

不少人減肥首先都會戒澱粉質，但其實澱粉提供醣類，是細胞、大腦、肌肉重要的能量來源，刻意降低澱粉攝取量，解禁時反而會攝取更多高油的澱粉！台灣營養師孫語霙列出5個減肥期間亦需要吃澱粉質的理由，並拆解正確攝取澱粉的方法。

孫語霙表示，常在減重班看到有人餐單中沒有任何的澱粉或白飯。當她問為什麼餐單中沒有澱粉，99%的人都會回答「因為我怕胖不敢吃澱粉」。她解釋，澱粉主要提供醣類，是人體很多細胞、大腦、肌肉重要的能量來源。她比喻不吃澱粉就像手機沒有電池一樣，很多功能都沒有辦法運作。

吃澱粉不會讓你變胖，而是吃很多不好的澱粉才會讓你胖。

她列出減肥期間要吃澱粉5大原因：

避免肌肉流失

減肥時經常提到增肌減脂，就是希望脂肪能夠代謝，保留肌肉。孫語霙提到，當人體長期不吃澱粉的時候，身體反而會分解肌肉組織或蛋白質，肌肉就會慢慢流失，適量地攝取澱粉可以保護肌肉不被分解。

不吃澱粉反而讓你食慾旺盛

孫語霙解釋，澱粉是很多細胞重要的能量來源，包括大腦、神經及肌肉。不吃澱粉或會出現專注力下降的情況，甚至會覺得很疲憊、煩躁。有研究發現，當一個人刻意降低澱粉的攝取量，解禁時反而會攝取更多高油的澱粉，例如是牛角包及精緻的蛋糕等等。

維持運動的表現和動力

減脂要配合運動，而運動的過程中非常需要醣類作為能量的來源。在運動過程中，會不斷消耗肌肉中的肝醣，如果沒有吃澱粉就去運動，耐力跟肌力都會下降。

輔助脂肪代謝

澱粉分成「好的澱粉」及「壞的澱粉」。好的澱粉有全穀雜糧類，如地瓜、南瓜、糙米、紅藜、燕麥，壞的澱粉就包括蛋糕、白吐司及白麵條。好的澱粉含有豐富B群及微量元素，是脂肪代謝非常重要的輔助因子，不吃澱粉脂肪代謝也非常容易「卡關」。

避免便秘及大腸癌

完全不吃澱粉，吃飯時會吃比較多肉類或蛋白質食物去彌補飽足感。孫語霙指出如果吃太多肉，但沒有吃菜或全穀類，很容易造成腸道老化及發炎。

只要吃好的澱粉，例如地瓜及南瓜的膳食纖維非常豐富，可以軟化大便及幫助形成大便，可以預防便秘及大腸癌。

如何正確攝取？

孫語霙指，要運動及要用腦的日子，建議還是要吃澱粉。不少人以不吃澱粉或節食來控制體重，但是當身體缺乏能源或特定營養素的時候，身體會給出警訊：

很多人在減脂的過程中經常壓抑，最後爆發的時候就會去大吃一頓。

她亦教大家，一般有減脂需求的成年人來說，每餐將澱粉份量控制在半碗飯左右就沒有問題，也可以跟其他澱粉類替換：

  • 1條小型地瓜
  • 1顆小型馬鈴薯
  • 1根玉米
  • 1個飯糰

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責任編輯：徐穎彤

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