【李嘉誠基金會】中大醫學院獲3,500萬元捐款　院長陳家亮：目標建立更健康社會

▲ 中大醫學院院長陳家亮教表示，目標建立一個更健康的社會。（經濟日報資料圖片）

李嘉誠基金會今日（16日）宣布，向港大﹑中大﹑科大及教大款共1.7億港元，支持推動多個科技項目，其中中大獲款3,500萬元，開發及推動新型生物標誌物和藥物範疇的研究。

李嘉誠向4間大學捐1.7 億元，支持研發藥物及科技項目，詳情即看：【下一頁】

中大醫學院感謝基金會的捐助，讓醫學院的核心研究設施得以提升，從而建立一個專門研究尖端科技的代謝組學和蛋白質組學的世界級轉化組學平台。



中大醫學院院長陳家亮表示：

新增設的設施為全球最先進的科研設施，將有助中大醫學院的科研人員進行精準醫學、微生物群、營養科學和生物標誌物的發現；及為傳染病學、心血管代謝疾病、癌症、兒童疾病和中醫藥等的藥物開發提供篩檢的技術支援。

他續言：

我們最終目標，是推動跨學科的研究，從而發展嶄新的疾病預防、醫學診斷和個人化的治療方法，以建立一個更健康的社會。李嘉誠先生及基金會的捐款將對本地、全球、以至我們下一代應對各種威脅生命疾病，帶來深遠的影響。

港大醫學院獲李嘉誠基金會1億元捐款，院長梁卓偉指，有助更精確研發藥物，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩