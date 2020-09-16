【小鬼離世】黃鴻升疑滑倒受傷或心肌梗塞死亡　急症室醫生：頭部受創出現6個徵狀即求醫

▲ 急症科專科醫生蕭粵中表示，如冠心病人因意外導致腦部受傷，可誘發心臟病發。

台灣藝人小鬼（黃鴻升）被發現在家中身亡，發現時已出現屍斑且身體僵硬，無明顯外傷。警方初步調查指，懷疑小鬼於浴室滑倒，或因心肌梗塞猝死，詳細死因仍在釐清中。TOPick為此請教急症科專科醫生蕭粵中，了解摔倒時意外受創，對身體所造成的創傷及風險。

據台媒報道，小鬼被發現時倒臥於浴室外，浴室洗澡水已經放好，有穿衣服，但褲子半脫倒臥在地、臉部朝下、口鼻有微出血。經初步調查，檢查官表示可排除外力介入，但詳細死因、死亡方式要擇日解剖鑑定，小鬼的家屬亦同意解剖。

急症科專科醫生蕭粵中接受TOPick訪問，拆解意外撞傷頭部對身體造成的影響。他表示，大部份日常的頭部受傷，都不太嚴重，但在一些特殊情況下，頭部受傷可構成嚴重情況，例如一個人頭部受傷後出現昏迷。由於昏迷時力量可以向下墜，而阻礙氣道，當氣道受阻時便會出現危險情況。

他建議頭部受傷後出現以下徵狀，需立即求醫：

受傷後一段時間不省人事

劇烈頭痛

不停嘔吐

輕微頭痛，但愈來愈嚴重

手部腳部無力

麻痺

冠心病病人意外撞倒後可心臟病發

蕭醫生表示，由於腦部是人類非常重要的器官，不同部份有不同功能，故不同部位受傷都可以構成影響，甚至嚴重的永久傷害。

而對於冠心病病人而言，意外撞傷頭部影響更大。因為意外的腦部受傷可帶來刺激，而這種刺激可引致心臟循環的需求增加。冠心病病人的冠狀動脈本來因病變而變得狹窄，如再增加心臟循環的需求，便可誘致心臟病發。

另一方面，有部份因頭部受傷而引致蛛網膜下出血的人士，除了清醒程度受影響外，其腦幹亦可能受影響，導致出現心律不正常情況。

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記者：楊宛茜