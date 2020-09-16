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【我在時間盡頭等你】徐佳瑩深情獻唱電影片尾曲　準媽媽LaLa：創作或許有更大膽改變

娛樂 18:53 2020/09/16

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

台灣金曲獎歌后徐佳瑩為電影《我在時間盡頭等你》唱片尾曲。

由內地新一代仙氣女神李一桐，與金馬獎最佳新演員李鴻其主演的電影《我在時間盡頭等你》，改編自破百萬點擊率的奇幻愛情小說《星空》，講述男女主角跨越時空的愛情故事。

為配合《我在時間盡頭等你》淒美浪漫的氛圍，片尾曲《在你不知道的時間裡愛你很久》特意邀來台灣金曲獎歌后LaLa徐佳瑩演唱，並由樂團莫非定律MoreFeel包辦詞曲。徐佳瑩的細膩溫柔唱腔演繹出電影中跨越時間、生死的情感，歌詞亦呼應男女主角彼此的深情守護。

台灣金曲獎歌后徐佳瑩。

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徐佳瑩表示演唱時當想起電影中的片段都會忍不住流淚，她接受TOPick訪問時分享這次的情歌與電影主題相似：「有電影角色可令我更易對號入座，方便投入感情。」

而談到電影中感人的愛情故事，她表示能跨越時間、生死的愛情故事不一定只有電影中的轟烈：「有些被人津津樂道的愛情故事，也就是跨越時間與生死的愛情。」

李一桐與李鴻其在電影中任男女主角。（《我在時間盡頭等你》劇照）

2018年，徐佳瑩與導演比爾賈結婚，音樂才女、電影才子的結合獲得外界無限的祝福。今年7月，她在IG曬出一本孕婦健康手冊的照片，宣布懷孕好消息。

即將成為媽媽的徐佳瑩的雖然忐忑，但仍很為興奮，她亦期待之後的轉變：「期待能用童貞的眼光來看待創作，或許會有更大膽的改變。」

《我在時間盡頭等你》是淒美奇幻的愛情故事，年輕舞蹈員邱倩前往浪漫之都布拉格追尋夢想，一次意外翻看了年邁保安員林格的日記，內裏竟紀錄着邱倩從小到大的點滴，甚至她的另一半也包含其中......熟悉的情節，陌生的戀人，翻開一頁又一頁的文字，卻像一段又一段的回憶。

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電影於今年七夕在內地上映，雖然在受疫情下，首日上映的票房亦突破3.5億元人民幣，為內地戲院復工以來單日票房最高，現時電影上映已累計有4.95億票房，香港將於9月17日上映。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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