【孕前準備】調理身體增加懷孕機會　中醫推介食物改善5種體質KO怕冷面青

▲ 養好身體可增加懷孕機會，中醫推介食物改善體質。

計劃生育之前，男女雙方需調理好身體。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，從中醫角度來看，「好孕體質」就是平和體質：體內陰陽調和、氣血旺盛、月經正常、精力充沛及心理質素良好。惟受先天因素、飲食及生活習慣影響，平和體質很少見。只要留意身體症狀，配合飲食和生活細節，令體質趨至平衡，男女雙方也可增加懷孕機會。她講解5種常見體質的症狀，以及改善體質的方法。

1. 面青唇白型

症狀：

面色偏白、手腳冰冷、怕冷、月經量少色淡、吃了生冷食物後易出現痛經等。

改善方法：

少吃生冷，適量進食人參、黨參、紅棗、北芪、桂圓等能溫補氣血的食物。

注意保暖，避免穿露臍裝、短褲。忌做劇烈運動，建議慢跑或健步至微微出汗即可。

2. 疲累多汗型

症狀：

多汗、痰多、胸悶、容易疲倦、食少腹脹、大便稀爛不成形、白帶量多、月經週期延遲等。

改善方法：

少吃生冷、甜膩食物，適量進食薏米、淮山、白扁豆、赤小豆、茯苓等健脾祛濕食物，每天飲用米水。

宜多做運動出汗排走濕氣。

3. 嚴重怕冷型

症狀：

口淡、面色偏白、浮腫、嚴重怕冷、嗜睡、凌晨時分容易腹瀉、小便量多、大便稀爛、月經量少色黯淡質稀。

改善方法：

少吃生冷、適量進食南瓜、合桃、羊肉、黨參、薑等溫陽散寒食物。

多曬太陽，適量進補，每天飲用米水，進行強度小的運動至微微出汗。

4. 心煩氣躁型

症狀：

多打嗝或放屁、經常嘆氣、情緒鬱悶、入睡困難、大便不調、經期前乳房脹痛、經量少色偏暗有血塊等。

改善方法：

少吃辛辣、重口味食物，適量進食白蘿蔔、蓮藕、絲瓜、猴頭菇、陳皮等疏肝解鬱食物，適量飲用玫瑰花、茉莉花茶。

避免熬夜，多做運動疏發肝氣，尋找適合自己的減壓方法。

5. 熊貓眼型

症狀：

容易有黑眼圈、暗瘡印、臉色唇色紫暗、肢體容易瘀、容易周身疼痛、月經多血塊及痛經等。

改善方法：

少吃生冷、刺激性食物，適量進食黑木耳、黑豆、山楂、益母草、田七等活血化瘀的食物。

適量飲用花茶疏肝理氣，多做伸展運動有助加強血液循環。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣