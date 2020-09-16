【創意展覽】PMQ元創方辦香港設計展　展現本土創意產業的現代與未來

本周五（9月18日）開始，於PMQ元創方地面廣場舉行的「Re-edit 香港設計展現」，可說是一個十分本土的展覽，不單展出本地設計師的作品，展品主題也圍繞香港的傳統文化、工藝與可持發展，在細說本港創意產業過往的同時，也展現了現在與未來。

展覽除了讓本地觀眾欣賞及認識香港設計師的獨特創意，明年更會移師至米蘭設計周展出，讓設計師可在世界級的設計平台上汲取經驗、互動交流，拓展國際視野。

極富香港特色

Re-edit策展人周婉美指出，愈來愈多企業關注人文價值，令文化、設計及商業領域漸漸互相交疊，形成獨特的產業鏈，也帶出城市文化與人文質素。是次展覽由不同設計師之間的聯乘，創作出一系列藝術品及生活用品，以設計探索文化。各展品分別透過語言、社區、科技、歷史、工藝等元素，探討如何塑造身份特性。此外，展覽中的藝術裝置均極富香港特色，相信觀眾身處其中，定必能從中有所啟悟。

▲ 香港室內設計協會《包山》（主辦機構提供）

展覽由充滿想像力的大型藝術裝置《包山》打頭陣，讓觀眾體現了設計與環境的互動。裝置由香港室內設計協會的建築、室內、燈光及空間設計師攜手打造，重現以往本地漁民祈求平安及免受海盜侵擾的傳統儀式。作品採用了9,000個平安包組成山巒起伏的地景，配以燈光設計及煙霧機裝置，將包山重塑成文化工藝品。

展品更打破常規，讓參觀者可以在布滿平安包的裝置上坐下或從旁觀賞，感受這個廣為人知的香港風俗，以及展品所呈現的不屈不撓精神。

▲ 蕭俞《Knotting Mill》（主辦機構提供）

《Knotting Mill》由時裝設計師出身的蕭俞創作，靈感來自香港戰後鼎盛的紡織業。當時上海實業家紛紛在港設立工廠，培育本地紡織工人。這些產品價廉物美、出口到世界各地。蕭俞基於這段歷史，創作了這件模仿一台棉織機的裝置，原本的紗錐被巨大的結取代，而這些結又與掛在中央的抽象繩結雕塑相連，當中的紗綫和繩結象徵了香港紡織業的歷史印記。在她的當代演繹中，繩結代表從前香港紡織業的人、物、回憶，反映香港紡織業振興本地經濟的輝煌歷史。

▲ 曾首彥《十種氣味》（主辦機構提供）

手工蠟燭BeCandle的創辦人曾首彥，創造出《十種氣味》的香味體驗來喚回大家對虎豹別墅「十殿閻羅」壁畫的記憶。他還設計了一個鐘擺形香薰擴散器，採用實驗材質泡沫鋁保存和擴散香油。

▲ 文智來《Routine Fantasy》（主辦機構提供）

生活在香港這個密集的城市，大多數人都能體會生活空間細小的苦惱，文智來的混合媒體作品《Routine Fantasy》，將毫不相關的陌生人強擠在同一空間，描繪出大家熟悉的都會景觀。

▲ Julie & Jesse《流動傢具》（主辦機構提供）

設計二人組Julie & Jesse以虎豹別墅萬金油花園石林作靈感，設計出一系列《流動傢具》凳子式作品，形態仿如色彩繽紛的中式觀賞岩石，並加上了地氈和輪子。

▲ AaaM建築設計工作室《再生紙熒》（主辦機構提供）

AaaM建築設計工作室的3位建築設計師，利用紙包飲品盒升級再造，提供一個解決固體垃圾的方法。紙包飲品盒由一層層鋁、聚乙烯和紙組成，通過清洗、壓平、摺疊，化身成一個個圓錐形的蜂巢，而鋁的銀灰金屬色彩造成略為反光的表面，在裝上節能LED燈後更會閃閃發光。《再生紙熒》鼓勵公眾重新思考日常對一次性包裝物料的過度消費，透過廢物回收和教育實踐真正的可持續發展。

▲ 冼美玉《浪》（主辦機構提供）

香港時裝設計師冼美玉希望提高大眾對保護海洋的意識，以循環再用的布料創作出立體藝術品《浪》。她把質感對比鮮明、大量剩餘的可持續物料編織在一起，呈現出香港一千多個島嶼的自然面貌，雕塑的織物一端被固定於框架的金屬環，末端溢出框架外，仿如湧到岸上的海浪，以一種「未完成」和「不完美」的狀態，剌激觀眾反思如何停止海洋污染。

Re-edit 香港設計展現

日期：9月18–10月4日

時間：11am–8pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場

門票：免費入場 / 網上虛擬展覽同時推出

記者：李越樺