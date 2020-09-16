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【小鬼離世】楊丞琳發悲痛長文悼初戀黃鴻升　Rainie： 謝謝你出現在我的生命

娛樂 18:32 2020/09/16

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楊丞琳發文悼黃鴻升。

小鬼黃鴻升今日（9月16日）驚傳在家過世，終年36歲。經理人Annie也證實小鬼黃鴻升去世的消息。除一眾粉絲相當震驚，圈中人亦表難以接受，其中黃鴻升前度楊丞琳更曾因此崩潰痛哭，而至黃昏，楊丞琳也發文表達對小鬼的哀悼。

因主持節目《綜藝玩很大》而人氣急升的小鬼黃鴻升，今日在台灣北投家中過身，據知死因是因在家中浴室滑倒，致撞破頭而身亡。

而曾跟小鬼拍拖的楊丞琳，在接獲傳媒通知黃鴻升死訊，更在電話中爆哭，詢問：「怎麼了怎麼回事，為甚麼會這樣子」。

【小鬼離世】「小鬼」黃鴻升離世 楊丞琳：沒有辦法形容自己有多痛

楊丞琳貼出昔日合照。（取自IG）

至黃昏時段，楊丞琳再發長文，並貼上跟小鬼的昔日合照，留言：「謝謝大家對我的關心。我不會假裝我很好 我沒事。因為不可能好，不可能沒事。」

她指：「鴻升的離開讓太多愛他的人，都感到非常不捨，知道消息後，我很擔心鴻升家人的心情，他們一定比我還要痛上好幾倍，看到媒體新聞報導著他的好很欣慰，因為他真的非常努力很珍惜每一次的舞台，很重視得來不易機會但他的好，不只是那些在螢光幕前看不到的地方，他的好更是讓我覺得，能夠與他相遇是我這輩子的福氣。」

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Rainie又寫道：

我說過「我們不是只是出現在彼此的青春 我們其實是一直出現在彼此的各個階段 當然包含未來也是」

鴻升我相信未來你還是會在

只是用不同的形式陪伴 謝謝你出現在我的生命裡

很高興我們都有把滿滿的愛和關心 適當的表達給對方

失去你 是可惜的 不捨的

但我們沒有留下一絲遺憾

R.I.P
永遠懷念你
2020/9/16
楊丞琳

2002年小鬼和陳柏霖、遠藤章造組成三人團體「HC3」出道，小鬼與楊丞琳是華岡藝術學校戲劇科的中學同學，出道後，二人亦坦誠曾經拍拖，小鬼更是楊丞琳的初戀。

楊丞琳邀請了小鬼擔任《青春住了誰世界巡迴演唱會》的嘉賓。

早年，楊丞琳在《娛樂百分百》中曾大談與小鬼的初戀回憶，指二人愛的單純，初吻更發生在車站。

二人分手仍是朋友，小鬼曾言二人的感情昇華至家人，把楊丞琳當成妹妹，惜現今卻天人永隔。

撰文 : TOPick柴犬出動

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