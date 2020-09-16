林海峰教你做足準備 患上危疾有轉機

面對驟然而來的危疾威脅，如果大家沒有做好準備，定必招架乏力，感到徬徨無助，腦海中即時浮現兩大疑問：我會痊癒嗎？我有足夠金錢繳付各種醫療費用嗎？

實情是，醫學日益昌明，即使不幸患上危疾，只要配合適切的治療，治癒率已大為提升。此外，坊間有各式各樣的危疾保險產品，能夠提供周全、多重保障，支援病人的醫療及生活開支。因此，只要大家明白這兩點，患上危疾其實也毋須害怕。

道理不難明白，但如何將以上正面訊息有效地廣傳，使大家都接收到，從而不再懼怕危疾的威脅？

一人分飾腦心肺三器官

宏利香港認為要傳達正面訊息，就應該以輕鬆、有趣的方法，讓大眾提起興趣，才會更容易接受。因此，宏利香港特意邀請了本地知名藝人林海峰參與廣告短片演出，由他一人分飾病人的大腦、心臟及肺部等擬人化角色，拆解當不同器官面對危疾來臨時所面對的處境。

林海峰表示十分高興參與這次推廣計劃：「這個廣告計劃宣揚了一個正面的訊息，就是讓大家明白只要做好準備，即使患上危疾亦會有轉機。」廣告同時為兩款宏利香港新推出的危疾保障計劃 － 「活耀人生危疾保2」及「活耀人生危疾保2（加強版）」推廣給大眾。宏利希望藉此為客戶帶來希望和正能量，讓他們更有信心和勇氣來應對危疾的挑戰。

在約3分鐘的短片中，三大角色林腦、林心、林肺分別指出大家最害怕的問題，包括難以預計自己患上哪一種危疾；痊癒後會否隨時復發；以及醫治需時，醫藥費未必負擔得起，並可能因患病而喪失工作能力，造成經濟困擾等。林海峰以一貫輕鬆幽默的演繹手法，表示只要做足準備，投保「活耀人生危疾保2」及「活耀人生危疾保2（加強版）」，就可克服以上種種問題，而即使不幸患上危疾，原來只要獲得適切治療，其中癌症的5年存活率可高達69%*。

了解客戶需要，為他們提供治療至康復期間的持續保障

宏利香港首席客戶總監劉錦珠表示：「考慮到客戶面對危疾或未知疾病的健康保障需要，我們新推出的『活耀人生危疾保2（加強版）』旨在為客戶提供周全而持續的保障。只要客戶及早為自己作好準備，即使患上危疾，他們將有更大機會及更多支援可以戰勝病魔。」

短片中的主角正是因為早已投保「活耀人生危疾保2（加強版）」，面對危疾的威脅時也能處之泰然。因為這項計劃有多項特點，針對客戶的需要，為他們提供周全而持續的保障。「活耀人生危疾保2」及加強版的主要特點包括：

涵蓋多達112種危疾及疾病，包括癌症、心臟病和中風三大最常見危疾，保障至100歲；

市場少有的創新深切治療保障，這項保障橫跨列明及未列明疾病，涵蓋遠超傳染病；

市場首創的生活守護保障，為危疾後嚴重影響兩項日常生活之活動（包括沐浴、更衣、移動、行動、如廁、進食）的受保人，提供額外保障；

為癌症，以及心臟病或中風提供多重守護；即在首次嚴重危疾索償後，客戶仍可享有持續守護保障，包括額外兩次癌症保障，以及額外兩次心臟病或中風保障；

加強版提供癌症治療加強保障，連同癌症持續守護保障，能夠於抗癌期間每年為客戶提供經濟援助，癌症總保障高達名義金額的480%。

▲ 林腦教大家只要做足準備，即使不幸患上危疾，也能處之泰然。

天有不測風雲，但只要做好準備就會有轉機，正如廣告中林肺教大家吸氣再呼氣，記住要永不放棄！

* 資料來源：美國癌症協會 (American Cancer Society)《癌症事實與數據2020》，所有癌症確診後5年的相對存活率 (2009-2015年數據)

（資料由客戶提供）