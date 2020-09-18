【秋季菊宴】唐人館聯乘上海灘推菊花主題五道菜　每位$1288食佐賀牛+官燕菊花凍糕再送$380香薰噴霧

▲ 唐人館與上海灘合作推出「菊香．五形」主題菜單​​​​​​​。（圖片由上海灘提供）

唐人館（置地廣場）與上海灘將於9月28日至11月8日合作推出以菊花入饌的「菊香．五形」主題菜單，每位港幣$1,288，正好在秋季時品嚐散發著菊花清香的滋潤美食。

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是次餐單以上海灘全新淡菊家居香薰系列作為靈感，以香氣將時尙和餐飲結合，同時滿足嗅覺和味蕾。

菜單包括五道原創菜式，以五種不同烹調手法處理菊花，菜色包括菊花麻香海鮮四色冷麵、黃秧白清湯菊花絹豆腐、黃金菊花伴佐賀牛方丁、菊花酒釀藜麥煮百花雞菊及官燕粒粒茶香菊花凍糕，帶出菊花的鮮香、清香、脆香、花香及濃香。

為大家特別介紹第一道及第五道菜色，為整個菊宴體驗揭開仙境的序幕及完美作結。

菊花麻香海鮮四色冷麵

這道菜將乾菊花焗出花水，利用花水泡煮四色麵，過涼後加上海鮮及胡麻醬，於鋪滿鮮菊花瓣盤子逞上，泛上菊花水，花香四溢，白霧飄散，冷麵入口利落醒胃。

官燕粒粒茶香菊花凍糕

這道菜用上日本原粒黃菊花，加入鮮黃菊花浸焗而來之花水製成黃菊果凍，客人可自行澆上佐有菊花茶之官燕，猶如菊花園景。

餐飲優惠

凡惠顧唐人館（置地廣場）「菊香．五形」主題菜單的顧客，可獲贈禮劵一張於上海灘換領薑花﹑翠竹或淡菊香薰噴霧乙支（價值港幣$380）；而於上海灘指定分店購買家居香薰系列滿港幣$1,200，即可獲贈八折禮劵一張於唐人館（置地廣場）享用「菊香．五形」主題菜單。

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責任編緝：王芷瑩