【奢華腕錶】IWC葡萄牙系列置入自家高性能機芯 飛行錶經典延續享譽80年
今年是IWC葡萄牙系列誕生的80周年，相信品牌原先已計劃好在4月份的日內瓦鐘錶展之上，會為系列來一場隆重而盛大的慶祝。如今因為一場疫症，錶展取消了，葡萄牙系列亦只能低調地慶生。不過系列所推出的新作卻絕無欺場，當中由基礎型號到多功能款式都有，還有一款重量級的超複雜作尚未抵港，絕對叫人期待。
除了飛行錶Pilot's Watches，葡萄牙系列亦是IWC的旗艦系列之一。說到系列的歷史，可以追溯至1930年代，當年IWC接到來自葡萄牙錶商的訂單，要求品牌代為製造一枚精準度可媲美航海儀器的腕錶，結果品牌從當時為英國皇家海軍製造的甲板錶取得靈感，並保留了航海儀器級數的精準度與易讀性。IWC更想到利用懷錶機芯，並搭載於造型古典而偌大的錶殼之內，一下子打破了一直以來由細錶當道的傳統局面，更令腕錶滲著懷錶的經典風格，而「葡萄牙」的名字亦由此而來。
5年前在葡萄牙系列誕生75周年之時，系列以革新姿態重新出戰，由Portuguese正式易名為Portugieser，不但首度加入了年曆及飛返計時等功能，更置入品牌全新的高性能機芯，將系列全面升級。
今年系列的新作更是一氣呵成，涵蓋了多項不同的功能。系列所有新作均搭載錶廠自製機芯，包括52000型和82000型自動機芯，採用由陶瓷零件造成的比勒頓上鏈系統。
在計時腕錶上，89000型與69000型機芯確保腕錶精確地測量掣停時間。其中的Portugieser Yacht Club Moon & Tide是首枚配備全新研發潮汐顯示功能的IWC腕錶。部分藍、金色系腕錶以海洋為靈感，只於IWC專賣店和IWC.com官方網站獨家發售，而品牌專利的嶄新貴金屬物質18K Armor Gold，它經過改良後硬度遠高於傳統的紅金合金。
除了陀飛輪逆跳計時腕錶及萬年曆陀飛輪腕錶兩款複雜作，系列亦將有一款配備恒定動力裝置的Constant-force Tourbillon，不過發售日期尚未公布，大家要靜心等待一下。
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記者︰梁靜詩