【奢華腕錶】IWC葡萄牙系列置入自家高性能機芯　飛行錶經典延續享譽80年

▲ 英國泳褲品牌Orlebar Brown推出的可說是非一般的泳褲，除了以傳統男士西褲圖案為基礎，加入拉鏈褲頭按釦，並提供5年保證，證明其品質與耐用程度。IWC跟品牌推出「Orlebar Brown」特別版腕錶，精鋼錶殼搭配海軍藍錶盤和側扣式織物橡膠錶帶，配備飛返功能，小錶盤可顯示測量小時及分鐘。（$95,200）（品牌提供）

今年是IWC葡萄牙系列誕生的80周年，相信品牌原先已計劃好在4月份的日內瓦鐘錶展之上，會為系列來一場隆重而盛大的慶祝。如今因為一場疫症，錶展取消了，葡萄牙系列亦只能低調地慶生。不過系列所推出的新作卻絕無欺場，當中由基礎型號到多功能款式都有，還有一款重量級的超複雜作尚未抵港，絕對叫人期待。

▲ Portugieser Yacht Club Moon & Tide是首枚配備全新研發潮汐顯示功能的IWC腕錶，可顯示下次漲潮和退潮時間。腕錶另一項特色是雙月相顯示，顯示含有特殊刻字，並可提供目前潮汐的強度資訊。（$268,000）（陳智良攝）

除了飛行錶Pilot's Watches，葡萄牙系列亦是IWC的旗艦系列之一。說到系列的歷史，可以追溯至1930年代，當年IWC接到來自葡萄牙錶商的訂單，要求品牌代為製造一枚精準度可媲美航海儀器的腕錶，結果品牌從當時為英國皇家海軍製造的甲板錶取得靈感，並保留了航海儀器級數的精準度與易讀性。IWC更想到利用懷錶機芯，並搭載於造型古典而偌大的錶殼之內，一下子打破了一直以來由細錶當道的傳統局面，更令腕錶滲著懷錶的經典風格，而「葡萄牙」的名字亦由此而來。

▲ Portugieser Automatic的精鋼錶殼直徑42.3毫米，52010型自製機芯採用IWC特有的比勒頓上鏈系統，零件以幾乎不會磨損的氧化鋯陶瓷打造，機芯能夠容納兩個發條盒，因而能夠提供7日鏈的長動力儲存。（$99,000）（陳智良攝）

5年前在葡萄牙系列誕生75周年之時，系列以革新姿態重新出戰，由Portuguese正式易名為Portugieser，不但首度加入了年曆及飛返計時等功能，更置入品牌全新的高性能機芯，將系列全面升級。

▲ 首度將萬年曆整合到82000型系列自製機芯中的Portugieser Perpetual Calendar 42，搭載82650型自製機芯，錶殼直徑42毫米，機芯會每晚單次推動年曆的遞進，並以3個小錶盤顯示日期、月份、星期的資訊以及月相盈虧。（$170,000）（陳智良攝）

今年系列的新作更是一氣呵成，涵蓋了多項不同的功能。系列所有新作均搭載錶廠自製機芯，包括52000型和82000型自動機芯，採用由陶瓷零件造成的比勒頓上鏈系統。

▲ 自1999年起，「勞倫斯體育公益基金會」利用運動的力量為社會帶來改變，並為身障兒童及青少年創造更美好的未來，IWC多年來都對基金會作出支持，今年再度推出限量Portugieser Hand-Wound Monopusher Edition "Laureus Sport for Good"，擁有8日長動力儲備，計時功能的啟動、停止和歸零透過重複按動錶冠的按鈕便可。（$130,000）（陳智良攝）

▲ 最能展示葡萄牙系列那份優雅，一定是Portugieser Automatic 40的型號了。腕錶回歸系列的經典設計，小秒針設於6點鐘位置，精巧的錶殼直徑只有40毫米。（$99,000）（品牌提供）

在計時腕錶上，89000型與69000型機芯確保腕錶精確地測量掣停時間。其中的Portugieser Yacht Club Moon & Tide是首枚配備全新研發潮汐顯示功能的IWC腕錶。部分藍、金色系腕錶以海洋為靈感，只於IWC專賣店和IWC.com官方網站獨家發售，而品牌專利的嶄新貴金屬物質18K Armor Gold，它經過改良後硬度遠高於傳統的紅金合金。

▲ 最能展示葡萄牙系列那份優雅，一定是Portugieser Automatic 40的型號了。腕錶回歸系列的經典設計，小秒針設於6點鐘位置，精巧的錶殼直徑只有40.4毫米，屬於基礎款式，精鋼的入門價由5萬多港元起，這枚採用了黃金錶殼的是同一型號最高級版本。（$125,000）（品牌提供）

除了陀飛輪逆跳計時腕錶及萬年曆陀飛輪腕錶兩款複雜作，系列亦將有一款配備恒定動力裝置的Constant-force Tourbillon，不過發售日期尚未公布，大家要靜心等待一下。

產品查詢︰2301 3011

記者︰梁靜詩