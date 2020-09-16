【醫療事故】聖德肋撒醫院遺留紗布於病人乳房　醫院延誤通報衞生署

▲ 衞生署指聖德肋撒醫院延誤通報事件。

聖德肋撒醫院發生一宗手術紗布遺留女病人乳房的醫療事故，一名40歲女病人在7月中接受左邊乳房切除手術後，手術室護士在手術後發現紗布數量不齊，懷疑遺留病人體內，醫生再為病人安排照X光檢查，確認外科紗布遺留於乳房傷口內，結果病人要「捱多刀」將紗布取出，醫院未有於指定時間內將事件通報衞生署，衞生署發出規管信。

【新冠肺炎】本港今日新增9宗確診個案 其中5宗本地感染與早前個案相關

衞生署指在7月20日收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名40歲的女病人於7月18日接受乳房手術後，發現外科紗布遺留於乳房傷口內。

署方指收到通報後隨即作出調查工作，並要求院方於四星期內提交詳細報告，院方已向衞生署提交報告後，署方審視醫院提交的所有資料後，認為醫院延誤向衞生署通報事件，違反《私家醫院、護養院和留產院實務守則》（《實務守則》）的要求，但無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》（第165章）或《實務守則》的要求，因而導致這次事件。

▲ 聖德肋撒醫院遺留紗布於病人乳房，病人需要再接受手術取出。（資料圖片）

【全民檢測】普及社區檢測發現45宗確診個案 涉至少6個群組包括大圍交通城

聖德肋撒醫院回應指女病人完成左邊乳房切除手術後，手術室護士經點算後發現紗布數目不齊，立即聯絡主診醫生，醫生立即安排女病人進行X光檢查，發現紗布遺留體內，其後為病人進行局部麻醉開刀取出紗布，手術過程順利，病人已於7月20日出院。院方指會加強點算工作，避免同類事件發生，並對事件表示遺憾，向病人致以慰問。

今年至今衞生署接獲兩宗私家醫院呈報的醫療風險警示事件，包括早前明德國際醫院一名醫生為男病人進行左足踝手術時「開錯刀」，詳情即看:【 下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋、陳正怡



