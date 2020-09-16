涉雨傘擲入燃燒垃圾桶 17歲男生認縱火判感化

▲ 17歲男生涉將雨傘擲入燃燒中垃圾桶，今於九龍城裁判法院就縱火罪被判感化1年半。(資料圖片)

8.31太子站事件發生後半年，17歲男生涉於凌晨時分，在旺角街頭將1把雨傘扔入正在燃燒的垃圾桶內，早前承認1項縱火罪，今（16日）於九龍城裁判法院被判感化令。裁判官判刑時指，案情嚴重性比一般縱火案低，考慮到被告較適合更生，及須照顧半身不遂的母親，故判以感化1年半，期間須守宵禁令，且因其家庭領取綜緩而毋需賠償700元予食環署。

被告莊通才（現年18歲），案發時為中四學生，早前承認1項縱火罪。代表律師求情指，被告父親早逝，其母親曾中風致半身不遂，須依靠輪椅進出，被告須照顧母親及打理家庭，生活壓力比同齡學生大；被告母親及其就讀中學的校長和老師等均到庭支持，老師承諾每個月會與被告進行輔導至少2次。

裁判官指，涉案火種處於垃圾桶內，比路障起火情況較輕，點火的是其他人，被告只是途經現場，覺得憤怒便拾起雨傘投進燃燒中的垃圾桶內，考慮到被告校內表現良好，被告須照顧其母親，惟感化報告指被告有悔意，與青少年罪犯評估報告所指，被告悔意有限的說法不同。裁判官認同讓更生較重要，考慮到案發時間短，案情較一般縱火案輕微，故判以感化令18個月，期間須守宵禁令。

控方要求被告賠償700元予食環署，惟裁判官指案情中並無提及垃圾桶損毀，加上被告的家庭領取綜緩，最終沒有頒下賠償令。

案情指，2020年2月29日晚上，有人在旺角警署外集結，其後有人在附近一帶堵路及燃燒路障，3月1日約凌晨零時20分，被告在花園街與豉油街交界將1把雨傘擲入正在燃燒的垃圾桶內，其後被捕。警誡下，被告表示行為出於憤怒，但他無意傷害任何人。

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記者：林欣樂