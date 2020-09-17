【開學預備】復課在即校服發黃　家務專家教3個簡易步驟急救白恤衫

▲ 有家務專家分享急救白恤衫方法，3個步驟即可解決問題。

全港中小學及幼稚園將於本月23日起，分兩階段恢復面授課堂。學生放入衣櫃多時的校服終於可以重見天日，但校服白恤衫變黃了怎算好？有家務專家分享急救白恤衫方法，只要預備「清潔3寶」，3個簡易步驟即可解決問題。

白恤衫很難處理，尤其是夏天，衣領吸滿汗和油脂，很容易變黃。近日僱員再培訓局（ERB）於Facebook專頁分享影片，教授洗熨恤衫的心得，更由「家務助理基礎證書」課程導師親身示範熨恤衫方法。

預備清潔3寶去黃

只要準備洗恤衫三寶——檸檬、醋和梳打粉，便能解決恤衫發黃問題。簡易步驟如下︰

1. 倒入檸檬、醋和梳打粉，加上清水。

▲ 倒入檸檬、醋和梳打粉。（影片截圖）

2. 放入白恤衫浸泡一晚。

▲ 放入白恤衫浸泡一晚。（影片截圖）

3. 跟往常一樣清洗一次便行。

5步驟燙出靚恤衫

影片亦提及燙恤衫方法，更邀請ERB「家務助理基礎證書」課程導師計福明（計Sir）示範，他指由衫領開始熨。

▲ ERB「家務助理基礎證書」課程導師計福明示範如何熨恤衫。（影片截圖）

1. 先熨後領，再熨前領。

2. 熨好衫領後，用熨斗尖端對齊領口的中央位置，然後將衫領向內摺，便能熨好領翼。

3. 膊頭位置鋪開熨好。

4. 袖口先熨入面再熨出面，不要直接壓落袖口位。熨衫袖時，底骨應要留在後幅，即有鈕扣的一面。

5. 熨前襟時先熨鈕門，避開衫鈕，再順著同一方向將前後幅熨好。

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熨恤衫還有一些小貼士，包括留意袖摺方向、順著衫骨熨。跟著以上步驟及貼士，便能熨出一件靚恤衫。

影片獲「My ERB」Facebook授權轉載。

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責任編輯︰駱秀玲