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房協乙明邨擲一億建長者屋大廈　長者滿七旬大屋換細可終身免租

社會 00:00 2020/09/17

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圖中項目樓高十層，一梯8伙，共有64伙，料2023年落成。（房協圖片）

房協預算斥資1億元，於沙田乙明邨一幅空地，「插針」加建十層高「組裝合成」公屋，有64個面積約226平方呎的開放式單位，以「長者友善」設計，專供全長者戶調遷入住，終身免租。房協明年首季批出上蓋工程合約，料2023年落成。

房委會公屋去年底推出試驗計劃，讓年屆七旬的全長者寬敞戶，主動申請調遷「大屋換細」，倘換屋後可享終身免租優惠，期間也獲搬遷津貼；不過房協轄下出租屋邨，未推出類似計劃。

紅色方形為地盤位置，將「插針」興建公屋單位。（房協圖片）

隨著租戶年紀漸長，房協稱全港3.2萬伙出租單位當中，逾800戶屬年屆七旬的全長者寬敞戶；當中沙田乙明邨約有50戶，月租介乎約2600至3600元不等。房協稱，乙明邨明耀樓側一塊480平方米空地，正動工興建「組裝合成」公屋大廈，樓高10層，會優先讓同邨合資格長者戶申請調遷入住，住戶終身免租。

新項目有兩大特徵，一是單位主要以鋼結構的預制組件組成，即承建商會在外間廠房預先生產單位模組，包括單位結構、外牆、內櫳裝修等，之後才往工地吊運裝嵌。至於地面層、一樓及升降機塔，則以傳統鋼筋及石屎興建；地面設860呎的長者中心、康樂活動室。

另一特徵，單位以「長者友善」方式設計，每伙由兩個模組盒子砌成，面積約226平方呎，最多2人居住，已附設摺閘大門、地磚、廚櫃、抽油煙機、電熱水爐等設施。另外單位廁所及淋浴間會加設扶手、防滑淋浴椅，廚櫃採用圓角及矮身設計等。

房協助理總監（項目管理）張冠華稱，上蓋工程合約正在招標，因建築方式有別以往，承建商需先向屋宇署申請原則性認可，確保通過屋宇設計及防火等要求，現時已有數間承建商獲得相關認可。他預計合約明年首季批出，項目2023年中落成。

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記者：吳卓峰

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