油麻地彌敦大廈收藏家單位遇竊　料損失40億收藏

▲ 油麻地彌敦大廈收藏家單位遇竊。（曾秋文攝）

油麻地彌敦道512號彌敦大廈上周四（10日）遭爆竊，據悉單位業主為著名郵票收藏家符春曉，其家人完成點算後，料損失價值約40億收藏，包括一幅毛澤東親筆詩詞。

據了解，事發地址是彌敦道512號彌敦大廈10樓，大廈的保安員9月10日發現單位被爆竊，門口鐵閘及木門均有撬開痕跡。

▲ 涉事單位。（曾秋文攝）

經報案後發現，屋內其中一間房的鐵櫃被爆竊，由於受害人符春曉今年一月時間已回內地，所以未能點算損失。

至9月15日受害人的女兒到上址點算損失，料共損失價值40億元的失物，包括字畫及郵票。其中一幅長兩米的毛澤東親筆詩詞價值港幣20億，屋內發現一個螺絲批及一枝鐵筆。

同層10樓女鄰居就指，不認識屋主符先生，個經常見他拖行李箱進出。

大廈保安則表示，涉事商廈人流多，品流複雜，而涉事單位記憶中已買入10年，過年後已沒見過業主。

另外，cctv發現發現9月10日有三名年約三十歲的中國籍男子曾進入大廈，相信與案有關，現正追緝。

警方回覆查詢指，於9月10日晚上接獲保安報案，指油麻地彌敦道512號一單位被爆竊。警員接報到場，發現一些字畫及郵票被盜去，數量及價值仍在點算中。案件列作爆竊，交由油尖警區重案組人員跟進，暫未有人被捕。

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記者：曾秋文