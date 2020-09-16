屯門屯興路擬建2,700伙公營屋　距市中心僅十分鐘路程

▲ 圖片右下方零散項目是井頭上村，政府將收地並發展屯興路公營房屋項目。（資料圖片）

房委會擬於屯門屯興路以東一塊官地，興建4座公營房屋大廈，提供2,700個單位；由屋苑徒步往屯門市廣場，料需時僅十分鐘。項目初期先進行工地平整及基建工程，料2026年交房委會建屋，最快2030/31年度落成。

政府擬於屯門中區5塊地皮，興建1.07萬伙公營房屋；其中較鄰近屯門市中心的屯興路項目，工程細節曝光。房屋署向屯門區議會提交文件，指地盤面積1.68公頃，將以地積比率6.5倍，興建4座不高於40層的公營房屋大廈，可建單位2,700伙，預計可容納7,560人。

項目擬議提供康樂及社福設施，包括休憩及兒童遊樂設施、綠化空間；以及長者鄰舍中心、兒童之家、輕度弱智兒童之家等，亦會按規劃標準提供汽車泊位。項目日後亦會提供幼稚園、購物設施、藍球場及屋苑管理設施。

屯門區議會明日開會，將討論有關項目。擬議項目鄰近私樓怡峰園，料日後由新項目徒步往屯門市廣場及市中心區，只需約十分鐘，生活配套成熟；政府亦會於項目加建道路及排污設施。然而擬議項目位置鄰近井頭上村，政府或需向村民補償，以收地發展。政府稱將另作安置安排，再諮詢屯門鄉委會。

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記者：吳卓峰