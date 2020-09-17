疫市下逾半幼園凍結學費　全日制280校加費兩校升約1倍

▲ 教育局表示，本學年整體每期學費中位數約860元，形容整體學費仍處於低水平。（資料圖片）

教育局昨公布，已完成審批738所參加幼稚園教育計劃的幼稚園學費申請，疫市下有約500校在本學年凍結學費，約9成半日制幼稚園在政府資助下免收學費。

不過，在已獲審批610所提供全日或長全日制課程的幼稚園，280所獲准加學費，至少10校的全日班學費加幅達2成或以上，有幼稚園稱為增聘教師加學費逾1倍，但願意在疫下向繳交全費的家長減收一半學費，共度時艱。

至少20校加逾1成

由政府提供學費資助的幼稚園教育計劃踏入第4年，教育局昨表示，截至上周五（11日）已完成審批738所參加計劃的幼稚園學費申請；610所提供全日或長全日制課程的幼稚園當中，280所獲准加學費，3所調減學費、327所學費維持不變。在幼稚園教育計劃下，約560所全日或長全日制幼稚園獲准收費，有約50所做到免學費。

至於已獲局方審批、501所提供半日制課程的幼稚園，6所獲准加學費，餘下494所凍結學費、1所調減學費。教育局指，本學年幼稚園整體每期學費中位數約為860元，比去年增加約40元，加幅約4.9%，形容整體學費「仍處於低水平」。

全日制幼園學費增逾1倍 校長：為滿足師生比要求逐年申加費遭拒

TOPick記者按教育局最新發出的收費證明書統計，發現至少20校的全日班學費加幅達1成或以上，4所加幅更超過3成。其中油麻地循道衛理楊震幼兒學校本學年長全日班收費按年加1.2倍，由上學年5,268元，激增至11,760元，校長何燕屏回覆TOPick查詢表示，為滿足當局要求提升師生比例至1:11，原計劃去年起逐年申請加學費以增聘人手，但不獲批准，遂於本學年申請大幅加學費，一次過增聘2名教師。她解釋學校規模小、全校僅3班學生，加學費後增加約40萬元收入，僅勉強支付薪酬開支增幅，強調學費水平仍低過一般長全日班；疫情下，校方亦會向交全費的家長，減收一半學費達3個月。

此外，觀塘光愛樂幼稚園（安泰）本學年學費由4,000元增加7,600元，加幅達9成；沙田救世軍水泉澳幼稚園本學年學費增至11,500元，加幅亦達5成半。

4幼園將下調學費

有3校全日班及1校半日班減收學費，包括位於中西區、備受家長歡迎的救恩學校幼稚園部半日班，學費由去年2,080元減至1,800元，減幅達13%。

去年退出計劃的屯門山景邨浸信會幼稚，本學年重新加入，學費扣減政府資助後，全年學費即由去年的67,639元，回復至前年的20,999元水平。另有20所幼稚園尚未向局方遞交補充資料，尚待審批。

教育局表示有嚴謹機制審視幼稚園調整學費申請，主要考慮幼稚園整體財政和實際營運狀況，包括薪酬調整及改善師生比例等。

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記者：馮琪雅、郭家穎