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創新科技署夥大學推實習計劃　過去暑假共800公司聘逾1200名STEM學生

社會 21:41 2020/09/16

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政府今年推出創科實習計劃，有7間本地資助大學參與，成功讓約800間公司聘用超過1,200個STEM實習學生。（資料圖片）

政府在今年初公布的《財政預算案》中，預留4,000萬元為本地大學的STEM學生推行短期「創科實習計劃」，實習期由4周至3個月，每名實習生可獲每月10,500元津貼。創科局指，有7間本地資助大學在剛過去的暑假參與計劃，有約800間公司透過計劃聘用超過1,200個學生。

創科局在社交網站上載短片，分享多名實習生的感受。在科大就讀生物科技的王同學，於一間生物科技公司負責商務發展的研究工作，她稱最初對行業的印象只是做實驗，但入行後才發現需要不同部門合作。而她完成實習後，更獲邀請到老闆另一初創公司全職工作，一同創業。

有科技公司指，每家公司都可從計劃中獲政府資助，因此更願意投放資源幫助學生，而且計劃獲大學幫助，大學清楚創科公司需要甚麼學生，加快聘人進度。

創科局指，計劃將會繼續舉行，若創科公司僱主希望參加，可以在冬季向相關大學查詢計劃安排。

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記者：徐紹軒

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