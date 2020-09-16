【訂票優惠】海洋公園限時優惠　港人專享65折小童最平$160

▲ Trip.com網站近日更推出預訂海洋公園門票優惠，當中港人可專享65折門票優惠。

隨着本地新冠肺炎疫情有所放緩，海洋公園即將於周五（18日）重開。Trip.com網站近日更推出預訂海洋公園門票優惠，當中港人可專享65折門票優惠，同時更可獲贈$100園內現金券，有效期可以去到今年年底。

據Trip.com公布，由9月18日至12月31日期間，香港居民可以優惠價$320購買成人入場門票一張（即送100元園內電子現金券）或$160購買小童入場門券一張（即送$50園內電子現金券），門票有效期至12月31日，詳情請瀏覽購買網址。

使用方法：

使用時間為您實際預約成功的出行日期。

預訂成功後，您電郵將會收到PDF附件的確認單，請確保您的電郵可接收。

請提前下載附件PDF確認單並保存於手機。

同一個電郵可以最多預約最多8人，需要填8個票號（票號是電子門票二維碼下面的票號的後四位字母或數字），並同一時間入園

預約後沒去，可以重新預約，一個郵箱一天只能預約一次

入園時需要同時帶上 Trip.com 發送的電子門票及預約的二維碼

點撃以下大圖，觀看海洋公園將在秋冬季陸續推出遠足、瑜珈、露營等活動體驗：

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責任編輯:李迦善