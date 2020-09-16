  • 29°C
香港時間 : 2020916日 (三) 22:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【訂票優惠】海洋公園限時優惠　港人專享65折小童最平$160

精明消費 22:03 2020/09/16

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Trip.com網站近日更推出預訂海洋公園門票優惠，當中港人可專享65折門票優惠。

隨着本地新冠肺炎疫情有所放緩，海洋公園即將於周五（18日）重開。Trip.com網站近日更推出預訂海洋公園門票優惠，當中港人可專享65折門票優惠，同時更可獲贈$100園內現金券，有效期可以去到今年年底。

據Trip.com公布，由9月18日至12月31日期間，香港居民可以優惠價$320購買成人入場門票一張（即送100元園內電子現金券）或$160購買小童入場門券一張（即送$50園內電子現金券），門票有效期至12月31日，詳情請瀏覽購買網址

使用方法：

  • 使用時間為您實際預約成功的出行日期。
  • 預訂成功後，您電郵將會收到PDF附件的確認單，請確保您的電郵可接收。
  • 請提前下載附件PDF確認單並保存於手機。
  • 同一個電郵可以最多預約最多8人，需要填8個票號（票號是電子門票二維碼下面的票號的後四位字母或數字），並同一時間入園
  • 預約後沒去，可以重新預約，一個郵箱一天只能預約一次
  • 入園時需要同時帶上 Trip.com 發送的電子門票及預約的二維碼

點撃以下大圖，觀看海洋公園將在秋冬季陸續推出遠足、瑜珈、露營等活動體驗：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯:李迦善

相關文章

【反黑路人甲】絕世好女友湯怡化身山系女騷纖腰　Kathy到海洋公園行山+做瑜伽
17:51 2020/09/11
【反黑路人甲】絕世好女友湯怡化身山系女騷纖腰　Kathy到海洋公園行山+做瑜伽
【樂園重開】海洋公園宣布9月18日重開今晚7時起預約　休園期生日者可免費入場一次
16:51 2020/09/15
【樂園重開】海洋公園宣布9月18日重開今晚7時起預約　休園期生日者可免費入場一次
海洋公園 門票

最高瀏覽

【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
今日 13:04
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
今日 13:36
【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
【重男輕女】港女打工賺1.3萬畀7千家用死慳13萬開店　被父逼全數幫爛賭兒還錢︰生錯你
13:04 2020/09/15
【重男輕女】港女打工賺1.3萬畀7千家用死慳13萬開店　被父逼全數幫爛賭兒還錢︰生錯你